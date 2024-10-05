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新一代光伏技术领域获突破

2024年10月05日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：新一代光伏技术领域获突破

本报天津10月4日电 钙钛矿太阳能电池作为“最有前景的下一代光伏技术”而备受关注。南开大学袁明鉴教授团队与国际团队合作，成功制备出兼具高效率与高工况稳定性的钙钛矿太阳能电池器件。该成果日前在国际学术期刊《自然》在线发表。

钙钛矿太阳能电池具有高效率、低成本、易制备的独特优势，但也存在材料易降解等问题。目前高性能钙钛矿太阳能电池在制备过程中往往需要依赖添加剂氯化甲铵，但添加剂在高温条件下极易分解，显著降低电池在高温工况下的运行稳定性，成为制约高性能钙钛矿光伏商业化进程的主要障碍。FACsPbI3合金钙钛矿具有高相态与化学稳定性，理论上不需要依赖添加剂氯化甲铵，不过传统方法制备的FACsPbI3钙钛矿太阳能电池性能与工况稳定性远低于理论预期。

袁明鉴教授团队发展了一种全新的原位结晶动力学调控策略，最终实现了高质量无氯化甲铵FACsPbI3钙钛矿薄膜可控制备。利用该策略制备的钙钛矿太阳能电池器件，展现出世界一流的能量转换效率与高温工况稳定性。经过福建国家光伏产业计量中心和中国科学院上海微系统与信息技术研究所的权威认证，该器件的稳态能量转换效率达到了目前正式钙钛矿太阳能电池的最高水平，为新一代钙钛矿太阳能电池技术发展赋能。（记者董山峰、王艺钊）

(责编：王连香、杨迪)
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