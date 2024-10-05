原标题：交通先行脉搏强劲 流动中国生机勃勃

国庆期间，粤港澳大湾区环珠江口100公里“黄金内湾”江面船舶来来往往，跨江跨海通道车流滚滚。图为10月2日，南沙大桥海鸥岛互通立交上车辆穿梭。新华社记者 刘大伟摄

交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，被誉为国民经济“大动脉”。国庆假期，人员的加速流动让“诗和远方”触手可及，物流的平稳运行更好地保障了“货通天下”。

国庆假期人员流动量将超19亿人次，高速公路日均货车流量将超500万辆，中欧班列持续高位运行，一批交通工程建设加速推进……这背后是流动的中国迸发出的勃勃生机，“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快实现。

人享其行保障有力

出行，再次成为假期的热点话题。“之前每逢假期坐飞机，不论是值机还是安检，都要排好久的队，没想到这次虽然人也很多，但排队时间却缩短了，旅行的心情更好了！”国庆假期首日，在江西南昌昌北国际机场，乘客李华告诉记者。

为确保旅客顺畅出行，南昌昌北国际机场在增派志愿者、增加值机柜台的同时推进“智慧旅检”建设，让旅客出行更加便捷舒适。

数据显示，国庆假期前3天，全社会跨区域人员流动量近9亿人次。为了让每位旅客都能安心、便捷地踏上旅途，交通运输部门在加强出行研判的基础上，科学制定出行保障方案，让旅客能够享受高品质服务。

国旗、彩带、窗贴……在京津城际和京沪高铁多趟列车上，乘务员和旅客合唱《歌唱祖国》《红旗飘飘》等经典歌曲，车厢内洋溢着浓浓的爱国情。国庆假期，中国铁路北京局依据客流大数据，统筹高铁和普速运力资源，开行旅客列车1128对，最大限度满足旅客需求。

自驾出行广受欢迎。数据显示，今年国庆假期将有超15亿人次自驾出游，其中跨省游成为主力军。

为提高旅客的自驾出行体验，交通运输部门优化沿途交通标识系统，同时推出实时路况信息服务平台，并加强对自驾路线的维护与安全检查。交通运输部公路局局长周荣峰表示：“为了缓解服务区‘停车难’问题，我们推动服务区设施改造提升，增加停车位数量。同时完善了第三卫生间、母婴室、无障碍设施等服务设施，确保旅客得到卫生、便捷的旅途服务。”

物畅其流态势向好

国庆假期，物畅其流也反映着经济发展的向好态势。

线上线下消费活跃，快递业务量迎来小高峰。10月2日早上，正值快递中转高峰期，京东北京西城区马连道营业部内一派忙碌景象。“相比往常，国庆期间快递业务量大，礼品类快递较多，时效性强。我们都会提前到岗完成包裹分拣，这样一天的工作才能按时完成。”京东马连道营业点工作人员石鑫说。

不只是末端的快递派送，整个物流网络都在繁忙工作。10月1日，新疆霍尔果斯铁路口岸国际集装箱场，起重机在进行中欧班列的装卸作业。当天上午，一列满载日用百货、电器配件、服装面料等货物的中欧班列从霍尔果斯缓缓开出，驶往波兰马拉舍维奇。

“我们设立了中欧班列服务专窗，优先办理中欧班列货物通关、查验等手续，不断提升班列通行效率。”霍尔果斯海关工作人员阿不都哈力力表示，国庆期间，霍尔果斯铁路口岸日均开行中欧班列超过22列。

交通运输部数据显示，今年国庆期间，交通物流运输平稳运行。除铁路运输外，高速公路货车的日均流量达500万到520万辆左右，和去年假期基本持平。

“今年以来，交通运输部门深入推进运输结构调整，实施铁路货运网络工程，推动重点港口提升大宗散货铁路集港比例，铁路货运占比稳步提升。”交通运输部运输服务司负责人王绣春表示，今年1至8月，我国完成营业性货运量366.7亿吨，同比增长3.4%。完成港口货物吞吐量115.1亿吨，同比增长3.7%，前8个月集装箱吞吐量达2.2亿标箱，同比增长8.2%。

交通基建稳步推进

在山东聊城，中铁十七局雄（安）商（丘）高铁项目施工现场奋战正酣，2000余名建设者咬紧“大干百天”目标不松劲，坚守工作岗位，把“黄金周”变成“攻坚周”，确保工程顺利推进。

雄商高铁位于京沪高铁、京广客专两大干线之间，北起京雄城际雄安站，接入商合杭高铁商丘站。雄商高铁建成通车后，将进一步完善京津冀轨道交通网，对于助力建设雄安新区具有重要意义。

在广西，平陆运河项目17000余名建设者坚守岗位，全力以赴推进工程建设。平陆运河建成后，西南地区货物经平陆运河出海里程缩短约560公里，运输费用每年可以节约52亿元以上，5000吨级江海直达船可从平陆运河直通我国沿海港口和东南亚主要港口。

加快实施和部署一批重大交通工程，既有利于当前稳增长、稳投资、稳就业，又有利于提高基础设施水平、惠及各地长远发展。今年以来，我国交通运输基础设施建设取得显著进展，综合立体交通网总里程已突破600万公里，主骨架空间布局已基本形成。

数据显示，今年1至8月，我国已经完成交通固定资产投资2.36万亿元，其中铁路、公路、水路、民航分别完成投资4775亿元、1.66万亿元、1383亿元、858亿元。

“建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，是支撑服务经济社会高质量发展，实现‘人享其行、物畅其流’美好愿景的重要举措。”交通运输部相关负责人表示，第四季度，交通运输部将在稳投资方面开展更多工作，支撑服务经济的有力增长。

（本报记者 訾 谦）

(责编：王连香、杨迪)

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