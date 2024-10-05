原标题：大连：“氢”风劲吹碧海湾

十月的辽宁大连，“氢”风正劲。

走进金普新区，天蓝色车体的氢燃料电池公交车在区内的道路上往来穿梭，一次加满燃料只需15分钟，续航却可达300公里，起步平稳，能耗低，清洁环保……这些以氢为动力的汽车正加速“跑”进老百姓的日常生活，实现零碳排放、零污染，成为大连竞速“氢”赛道、布局新产业的一个缩影。

氢能被称为21世纪最具潜力的清洁能源之一，也是“双碳”战略下交通绿色转型的一大重要发展方向。近年来，大连高度重视氢能产业发展，氢能公交、氢能专用车等多个氢能场景实现落地应用，初步构建起氢能“制、储、运、加、用”+“研”的全产业链发展格局。

研：从“书架”到“货架” 成果转化加速

今年6月，应用中国科学院大连化学物理研究所（简称“大连化物所”）研究员邵志刚团队新一代氢燃料电池电堆技术，一批天蓝色的10.5米“海豚精灵”公交车，在大连发展氢能的核心区域——金普新区批量交付，投入金石2路和3路示范运营。

“说到发展氢能，咱们大连有创新的研发基础！”大连市金普新区政协副主席姜为告诉记者。这基础，正是以大连化物所为代表的一批科研院所和高校。

大连化物所是我国最早从事氢能利用研究的科研机构，是氢能与氢燃料电池的基础研究和技术创新高地，牵头并参与制定了我国一大批现行燃料电池标准。特别是其团队研发液流储能技术，牵头制定了国内外液流电池标准，引领全球液流电池技术发展。

大连大学氢能源科学与工程中心多年来以国家和地方氢能产业发展需求为导向，以分布式氢能源的研发与应用为特色，构建涵盖氢能基础研究、工程应用及成果转化的科研平台。

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同时，相关企业因地制宜，科研成果从“书架”到“货架”，转化的步伐越走越快。

走进氢燃料电池企业国创氢能，一台台不同型号的氢燃料电池琳琅满目。其核心技术团队由大连化物所和航天科技集团科研人员组成，经过近3年的发展，国创氢能先后获批3个省级平台，联合共建燃料电池及氢源技术国家工程研究中心和国家能源燃料电池研发中心，并承担了国家、省、市等重大科研任务。目前，国创氢能钛基氢燃料电池发动机已经成功应用于乘用车、商用车、低空飞行器以及轨道交通，氢储能电站通过相关认证并实现国内首次批量出口欧洲。在2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会上，国创氢能最新研发的200千瓦钛基单堆燃料电池系统技术指标让德国工程师感叹：“通过国创氢能的产品，看到了中国在氢燃料发动机领域的领先地位！”

氢燃料电池企业新研氢能则先后参与了“十四五”国家重点研发计划“氢燃料电池测试技术及关键零组件验证”和辽宁省揭榜挂帅项目。该公司高级总监高鹏云告诉记者，发挥企业的创新主体作用，搭载大连新研153千瓦燃料电池系统的氢能重卡，已于今年5月在大连港集装箱码头投入运营，并于7月顺利完成金普新区至沈阳大东区全程402公里的高速直达运行，成功贯通沈大高速氢能走廊。

制：瞄准瓶颈与痛点，制氢加氢一体

作为清洁高效的可再生能源，氢能被业界寄予厚望。但加氢成本高、制氢与运输难等，一直是制约氢能产业发展的主要瓶颈问题。针对这些痛点，大连开展了创新探索。

加氢站是氢能产业的重要基础设施。在大连港边，就有一座“明星”加氢站，这座集“油气氢电服”五位一体的站点，也是全国首个甲醇现场制氢加氢一体站。

记者在现场看到，一辆车身印有“大连市氢能综合利用示范工程”的环卫车停进加氢站，仅10分钟左右，车辆便加满了氢气，驶离站点。

在旁边不远处，便是该加氢站的核心——甲醇现场制氢装置。中石化北方能源（大连）有限公司相关负责人介绍，有别于其他传统加氢站，这里所加的氢气全部为自己制造，采用中国石化自主研发的分布式甲醇制氢系统，包含甲醇重整、催化氧化、过程强化、系统集成等多项自主创新成果，实现了氢气制、储、加、运一体化发展。“这套装置占地面积约60平方米，场地利用率为全国最高，产氢能力为每小时500标准立方米。”这位负责人说。

为突破氢能储存和运输成本偏高这一瓶颈，中国石化推出了现场制氢加氢一体站项目，直接省掉了运输环节。而为实现站内制氢，他们将设备小型化，并采用“撬块化建站模式”，布局方便且建设周期短，有利于推广复制。

数据显示，自去年2月正式投入运营以来，这套设备已安全运行超过10000小时，累计生产纯度为99.999%的高纯氢气超过60吨，各项运行指标均达到或超过设计指标。

“制”的飞跃，在大连不止这一种。

记者了解到，在制氢及副产氢纯化方面，国科绿氢（大连）新材料有限公司依托大连化物所研发的海水制氢联产淡水技术，实现了以海水为原料高效电解水制氢，并同时产出淡水。利用这一前沿技术，不仅有望突破传统淡水电解水制氢的局限，还可大大节约淡水资源。目前，该技术已通过科技成果评价，被认定为国际领先水平。

用：补链强链，更多应用场景落地

不久前，由大连市牵头主导的辽宁省氢能产业链供应链质量联动提升项目，入选全国首批百个质量强链重点项目清单。

此次入选的这一项目，以大连市市场监管局为链长单位、洺源科技（大连）有限公司为链主单位，组织181家链上企业及技术机构和25家科研院所协同参与。

补链强链，形成合力，只为协同开发落地氢能应用场景，支持企业加速迭代升级，推动氢能全产业链高质量发展。

交通被视为氢能应用的先导领域。记者了解到，近年来，大连市已在公交车、环卫车、重型卡车等领域应用了氢燃料汽车，并在不断拓展的场景实践中推动技术和产品迭代升级。

“目前，金普新区正在加快推动东北首个氢能源汽车公共数据采集与监测平台启用，通过平台运行跟踪掌握示范项目进展和技术经济指标情况，及时评估示范效果，并推动第二批示范应用场景建设降本增效，不断完善平台功能，从政府、产业、企业三个层面为产业发展决策提供重要依据。”姜为介绍。

总投资2亿元的新研氢能燃料电池项目、总投资2.25亿元的创为氢能牵引电机项目、氢能产品研发和检测中心项目……记者从大连市工业和信息化局了解到，一批氢能产业项目正在加快建设，聚焦制、储、运、加、用等各环节，全产业链发展格局正在加速形成。2024年，中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区氢能产业有望实现产值25亿元，同比增长23%。

9月初，《大连市氢能产业发展规划（2024—2035年）》审议通过，强调要以公交场景应用示范为引领，带动氢能城际物流货运车、大型氢能建设工程用车的应用，探索推广商业模式。

正如辽宁省委常委、大连市委书记熊茂平所言，“氢能在大连未来产业布局中有着重要地位，要进一步发挥大连氢气资源富集、技术力量雄厚、应用场景丰富等基础优势，因地制宜发展氢能产业。”

（本报记者 杨 舒 吴 琳）

(责编：王连香、杨迪)

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