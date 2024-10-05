原标题：1日至4日30.7万人次从上海空港口岸出入境

中新网上海10月4日电 国庆假期至今，上海浦东、虹桥两大空港口岸陆续迎来出入境双向客流高峰。记者4日从上海边检总站获悉，到4日中午为止，从上海浦东、虹桥两大机场口岸出入境人员数达30.7万人次，较去年同期增长35.2%。

4日上午，记者在浦东国际机场2号航站楼边检出境大厅看到，排队办理出境手续的旅客络绎不绝。

据上海边检总站统计，国庆假期以来，在浦东、虹桥两大机场口岸，内地民众构成出境游的绝对主力。国庆假期前三天，浦东、虹桥口岸出境内地居民人数超12.8万人次，较去年同期增长超45.5%。其中，日韩(日本、韩国)、新马泰(新加坡、马来西亚、泰国)、港澳地区等旅游目的地备受青睐。

据统计，国庆假期至今，浦东国际机场口岸入境外籍人员超2.5万人次，同比增幅约73%，其中免签入境7000余人次，占入境外国人数量的28%。免签入境者中，来自泰国、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚5国免签入境旅客数占比超半数。

为确保节日期间空港口岸通关安全顺畅，上海边检机关提前研判客流高峰，持续优化勤务部署，配置充足警力，开足查验通道，科学调整通道比例，均衡中外旅客候检排队时间，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟。同时，上海边检部门积极贯彻国家移民管理局144小时过境免签等便利通关措施，实施过境旅客信息前置审核、入境过境旅客同台办理、简化外国人信息填报模式等通关便利化举措，最大限度缩减旅客通关时间，提高口岸通关效率。（陈静 黄波）

(责编：王连香、杨迪)

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