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新型消费蓬勃发展 彰显中国经济活力

2024年10月05日08:39 | 来源：央视网
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原标题：新型消费蓬勃发展 彰显中国经济活力

国庆假期，消费新场景新业态新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃活力，满足了消费者的多元化需求。

假期前三天，日均近3亿人出行。各大景区、博物馆里人流如织。截至目前，全国门票订单量同比去年增长37%以上。

线上线下，生活必需品量足价稳，时令生鲜、户外休闲、通信器材正在热销，热气腾腾的消费市场展现出中国经济的澎湃活力。

这个国庆假期，各地用新创意、新技术赋能传统文化，打造新型消费集聚地。出行平台数据显示，全国将举办超3600项约2.4万场次文旅消费活动。

行走在西安古城，人们品尝复原于古籍记载的特色餐食、定制个性化的服装和造型，戴上VR眼镜还可以畅游唐代古建；在湖南常德沅江江畔，人们乘船顺流而行，两岸舞台一幕幕的传统戏剧、音乐剧让人目不暇接。

一批新开通的高铁线路，持续激发县域消费新活力。广东最近开通的两条环线高铁，把汕尾等粤东城市和粤港澳大湾区的距离拉近到最快50分钟通达。依托丰富的海域资源，当地一岛一景，吸引游客纷至沓来。出行平台数据显示，假期里，众多县域旅游目的地酒店预订量增长50%以上。

假期里，大宗商品消费绿色化、智能化趋势明显。国家600亿元消费品以旧换新补贴资金陆续下达。商务部最新数据显示，国庆假期前三天，有104.55万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.61万台，销售额达到73.57亿元。

假期里，一批新型商业综合体焕新亮相。在北京，有着半个世纪历史的老火车站被改造成国潮市集；上海徐汇、浦东滨江商圈的街巷里，引入时尚小店、演艺空间，居民在家门口，就能享受更有品质的生活。

最新数据显示，假期前三天，北京全市60个重点商圈客流量2696.9万人次，同比增长20.9%；江苏全省重点商贸流通企业累计实现销售额约20.6亿元，同比增长13.5%；成都、杭州等地重点商圈人流量和销售额均呈现明显增长。

(责编：王连香、杨迪)
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