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“之前买的洗衣机功能少、能耗高。以旧换新之后增加了很多新功能，还符合国家一级能耗的标准。”广东省广州市的李女士告诉记者，随着以旧换新措施落地，近两年她家中的冰箱、打印机等大小家电都进行了更新换代，“生活品质提高了，幸福感满满的”。

政策红利不断释放、补贴措施逐步铺开、消费市场提质升级……国庆假期迎来消费旺季，大规模设备更新和消费品以旧换新政策（以下简称“两新”）成效不断显现，激发市场活力。

各地多项优惠政策“点燃”市场热情，海口举办海南省加力支持消费品以旧换新、海南省汽车消费节（海口站）等系列促消费活动，打造节日消费优惠矩阵；重庆“以旧换新”政策出台，吸纳139个家电品牌的超2万个型号产品、530家家电零售单位、8497个门店参与，基本实现了全市各区县、各镇街全覆盖；长沙启动线上家电以旧换新活动，10月2日当天产生交易笔数4654笔，销售金额1494万元，核销金额288万元。

业内专家认为，“以旧换新”政策鼓励消费者淘汰老旧、高能耗的产品，转向更环保、更节能的新产品，有助于提升消费者的环保意识，也为消费者带来了更健康、更舒适的生活环境。

10月1日，2024深圳国际汽车展览会拉开序幕，福田会展中心车展现场人头攒动。记者了解到，在车展现场购车，按照政府推出的新一轮以旧换新补贴方案，最高可享3万元的补贴，再叠加厂家补贴、品牌优惠，带动了市民逛车展、买新车的热情。

在“两新”政策带动下，新能源汽车产业增势较好。8月份，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。数据显示，7月份，主要电商平台电视机、洗衣机、冰箱以旧换新销售额分别增长92.9%、82.8%和65.9%。今年1至7月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额5221亿元，同比增长2.3%。

9月23日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，有关部门负责人在会上表示，“两新”工作连接供需两端，既惠企又利民、既利当前又利长远，是推进高质量发展的一项重要举措，未来将全面推进政策落实，让政策红利惠及更广大的消费者和经营主体。

放眼全国，“以旧换新”政策“遍地开花”。湖南启动汽车置换更新促销活动，对符合置换更新申领条件的消费者给予消费券补贴；成都“换新购”平台正式上线，实现“以旧换新”补贴申报“一网通办”；北京对《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》再做调整，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元……

“两新”政策不断释放消费潜力。今年8月，全国乘用车零售量为190.5万辆，环比大幅增长10.8%；新能源汽车零售量为102.7万辆，环比大幅增长17%。此外，京东、苏宁易购两大电商平台近期的家电产品销售额都出现了明显增长。

业内专家表示，“两新”政策有力促进了投资和消费，对于推动形成“需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”具有重要意义，有利于提高国民经济循环质量和水平。当前， “两新”作为有效促进先进节能高效设备的推广应用，促使更多绿色低碳高质量消费品进入居民生活，推动实现“双碳”目标和经济社会全面绿色转型。总体看，“两新”相关举措有效激发了内需潜力，对促进产业升级、发展新质生产力具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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