人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国农业绿色发展水平稳步提升

2024年10月05日09:10 | 来源：经济日报
小字号

原标题：我国农业绿色发展水平稳步提升

 2015年至2022年，我国农业绿色发展指数从75.19提升至77.90，农业绿色发展水平稳步提升。

农业绿色发展事关国家食物安全、资源安全和生态安全，是功在当代、利在千秋的大事，要在更广泛的领域实现系统性、全面性绿色转型。

日前，由中国农业科学院和中国农业绿色发展研究会联合发布的《中国农业绿色发展报告2023》显示，2015年至2022年，我国农业绿色发展指数从75.19提升至77.90，农业绿色发展水平稳步提升，多维度持续推进农业全面绿色转型，农业绿色发展先行先试成效显著，科技创新有效支撑农业绿色发展。

农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，近年来，我国耕地质量等级更高了，农业用水更省了，化肥农药和农业废弃物的利用率更足了，优质农产品更多了，资源损耗更少了，农业绿色发展理念已逐步深入人心。

《报告》从生产、生活、生态、科技等多角度系统反映2022年至2023年我国农业绿色发展的总体水平、重大行动和主要成就。具体来看，在农业资源方面，我国耕地数量持续净增长，2022年全国共有耕地19.14亿亩，净增长约130万亩，累计建成10亿亩高标准农田。东北黑土地保护性耕作面积8300万亩次，“十四五”期间我国将完成1亿亩黑土地保护利用任务，土壤有机质含量将平均提高10%以上。比如，河北省黄骅市是盐渍化土壤集聚的典型地区，全域耕地以中轻度盐碱地为主。近年来，当地积极探索盐碱地农业绿色发展模式，通过科技创新改造盐碱地，耕地面积从1980年的77万亩增加到目前的141万亩，让昔日“十年九不收”的盐碱地渐成沃野良田。

在农业环境方面，2022年，全国农用化肥施用量5079.2万吨，连续7年保持下降趋势。全国秸秆综合利用率保持在86%以上，全国畜禽粪污综合利用率达到78%。比如，内蒙古自治区赤峰市敖汉旗通过大力推广水肥一体化模式，化肥利用率提高到43%以上，实现了旱作区节水、节肥、省时、省工“两节两省”目标。

此外，在绿色农产品供给方面，国家农产品质量安全例行监测总体合格率达到97.8%，农业生产标准化水平持续提升；在农村人居环境方面，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右，农村生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定在90%以上。

中国工程院院士、山西农业大学教授徐明岗表示，当前，我国农业绿色发展呈现多个新趋势：一是绿色农业投入品研发的创新，二是绿色种植与养殖技术的创新，三是农业污染防治技术的创新，四是农业信息技术的科技创新，五是农产品加工储运技术的创新，六是设施农业与都市农业技术的创新。

尽管取得了不小的成绩，但是我国农业绿色发展仍处于起步阶段，还面临一些不足。比如，贯彻绿色发展理念不够深入，农业生产方式仍然较为粗放，绿色优质农产品供给仍然不足，绿色发展激励约束机制还不健全等。徐明岗表示，随着全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国要紧抓发展趋势，谋划关键核心技术创新的顶层部署，不断提高农业创新力、竞争力。

农业绿色发展事关国家食物安全、资源安全和生态安全，是功在当代、利在千秋的大事。农业绿色发展要在更广泛的领域实现系统性、全面性绿色转型。

中国农业科学院原党组书记张合成建议，通过绿色变革来催生新质生产力，要将各种自然条件认识到位。同时，严格控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本实现资源化利用。积极构建农村绿色生活方式，从生活理念、消费方式、节约意识等方面全面实现绿色发展。（记者 常 理）

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“两新”燃动假期消费潜能 释放经济发展新活力
　　“之前买的洗衣机功能少、能耗高。以旧换新之后增加了很多新功能，还符合国家一级能耗的标准。…
乘国庆“交通快线” 感受发展脉动“繁华盛景”
　　据交通运输部发布数据显示，今年国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次。 大街小巷，车来车往；景点景区，游人如织。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部