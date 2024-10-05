原标题：我国农业绿色发展水平稳步提升

2015年至2022年，我国农业绿色发展指数从75.19提升至77.90，农业绿色发展水平稳步提升。

农业绿色发展事关国家食物安全、资源安全和生态安全，是功在当代、利在千秋的大事，要在更广泛的领域实现系统性、全面性绿色转型。

日前，由中国农业科学院和中国农业绿色发展研究会联合发布的《中国农业绿色发展报告2023》显示，2015年至2022年，我国农业绿色发展指数从75.19提升至77.90，农业绿色发展水平稳步提升，多维度持续推进农业全面绿色转型，农业绿色发展先行先试成效显著，科技创新有效支撑农业绿色发展。

农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，近年来，我国耕地质量等级更高了，农业用水更省了，化肥农药和农业废弃物的利用率更足了，优质农产品更多了，资源损耗更少了，农业绿色发展理念已逐步深入人心。

《报告》从生产、生活、生态、科技等多角度系统反映2022年至2023年我国农业绿色发展的总体水平、重大行动和主要成就。具体来看，在农业资源方面，我国耕地数量持续净增长，2022年全国共有耕地19.14亿亩，净增长约130万亩，累计建成10亿亩高标准农田。东北黑土地保护性耕作面积8300万亩次，“十四五”期间我国将完成1亿亩黑土地保护利用任务，土壤有机质含量将平均提高10%以上。比如，河北省黄骅市是盐渍化土壤集聚的典型地区，全域耕地以中轻度盐碱地为主。近年来，当地积极探索盐碱地农业绿色发展模式，通过科技创新改造盐碱地，耕地面积从1980年的77万亩增加到目前的141万亩，让昔日“十年九不收”的盐碱地渐成沃野良田。

在农业环境方面，2022年，全国农用化肥施用量5079.2万吨，连续7年保持下降趋势。全国秸秆综合利用率保持在86%以上，全国畜禽粪污综合利用率达到78%。比如，内蒙古自治区赤峰市敖汉旗通过大力推广水肥一体化模式，化肥利用率提高到43%以上，实现了旱作区节水、节肥、省时、省工“两节两省”目标。

此外，在绿色农产品供给方面，国家农产品质量安全例行监测总体合格率达到97.8%，农业生产标准化水平持续提升；在农村人居环境方面，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右，农村生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定在90%以上。

中国工程院院士、山西农业大学教授徐明岗表示，当前，我国农业绿色发展呈现多个新趋势：一是绿色农业投入品研发的创新，二是绿色种植与养殖技术的创新，三是农业污染防治技术的创新，四是农业信息技术的科技创新，五是农产品加工储运技术的创新，六是设施农业与都市农业技术的创新。

尽管取得了不小的成绩，但是我国农业绿色发展仍处于起步阶段，还面临一些不足。比如，贯彻绿色发展理念不够深入，农业生产方式仍然较为粗放，绿色优质农产品供给仍然不足，绿色发展激励约束机制还不健全等。徐明岗表示，随着全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国要紧抓发展趋势，谋划关键核心技术创新的顶层部署，不断提高农业创新力、竞争力。

农业绿色发展事关国家食物安全、资源安全和生态安全，是功在当代、利在千秋的大事。农业绿色发展要在更广泛的领域实现系统性、全面性绿色转型。

中国农业科学院原党组书记张合成建议，通过绿色变革来催生新质生产力，要将各种自然条件认识到位。同时，严格控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本实现资源化利用。积极构建农村绿色生活方式，从生活理念、消费方式、节约意识等方面全面实现绿色发展。（记者 常 理）

(责编：王连香、杨迪)

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