国庆文旅消费热潮涌动 激活高质量发展新动能
欣赏祖国大好河山，感受自然之美；走进博物馆，追溯历史文化的渊源；跟随革命先辈脚步，来一场红色旅游……国庆假期，文旅消费“热”力十足，全国各地装扮一新，国旗红、鲜花艳，洋溢着喜庆热烈的节日气氛。
交通运输部研判，今年国庆假期公众出行主要以外出旅游和返乡探亲为主，预计全社会跨区域人员流动量将达19.4亿人次，日均约2.77亿人次，比去年同期日均增长0.7%，比2019年同期日均增长19.4%。旅游平台数据显示，国内长线游出游人次占比达52%，出境游热度继续稳步提升，40%的游客更倾向于选择5到6天的出游行程。
今年国庆佳节，各地文旅亮点纷呈，打造了一系列新场景、新业态。在四川绵阳，当地推出“科技之眼·涪江回响”无人机表演、“熊猫爱K歌”、方特中华国乐节、罗浮山天池音乐节等70余项文旅消费活动，以及92条精品旅游线路，吸引了众多游客前来；在北京，八达岭长城文化街区，夜长城主题演出《梦回长城·八方来鹤》采用“行进式观演”模式，带领游客观看英雄戍边、茶马互市等文化主题演出，让游客身临其境地感受长城魅力；在宁夏银川，当地开展沉浸式夜游活动以及大型演出，为游客呈现了一场视听盛宴，在这里游客可以体验非遗手工艺，欣赏街头杂技表演、柔术、火棒秀等，让旅游体验更丰富有趣。
业内专家表示，通过空间和场景的重构，沉浸式旅游将文化和旅游更深度融合起来，为游客提供了更丰富的感知体验。文旅融合将持续发力，让游客通过深度介入、互动体验，在节庆氛围中感受文化之美。
近期，为进一步刺激文旅消费，各地举办了一系列惠民措施。陕西省精心策划实施多项文旅活动，推出5大主题140条精品旅游线路、82个暑期热门打卡地，实施门票免费、活动满减、景区折扣、文旅惠民等措施200余项；四川绵阳发放文旅消费券500万元，针对高校学生发布“文化体验”“畅游景区”“演出演艺”“涪江文旅一卡通大学生专属活动”四大优惠礼包；重庆市推出超750场次文旅活动、100余条秋季旅游线路、150余项文旅惠民措施，包括了十大主题旅游精品线路和100余条区县线路，以及免票、优惠套餐等，让游客享受丰富的旅游体验和实惠。
与此同时，“红色旅游”也成为国庆期间众多消费者的热门选择。上海打造“红色景点+红色电影+精品线路”主题产品，讲述上海的红色历史；陕西延安推出“锦绣山河迎华诞 红色礼赞谱华章”主题活动，开展民俗演出、非遗展览等多种文旅项目，让游客深入了解中华民族深厚的文化底蕴。
中国旅游研究院院长戴斌表示，游客到访红色旅游城市和红色旅游景点，更多的是要体验红色历史文化，同时涵养家国情怀，增加对伟大祖国的自豪感和认同感。
“现阶段，增加文旅消费的关键在于尽量丰富旅游产品供给，对接并促进更多文旅消费需求落地，加快营造更加适宜文旅经营主体规模增长的准入和经营政策。”业内专家建议，应打破地域思维，挖掘文旅资源潜力，鼓励各地积极形成自身的文旅IP，持续完善旅游基础设施建设，丰富旅游产品供给，提升旅游服务，持续扩大文旅消费市场规模。
“随着文旅产品的不创新升级，市场供给不断优化，以优质供给适应消费提质升级的大趋势日益凸显。”上述专家表示，丰富传统消费，推动新型消费，有形的物质性消费和无形的精神性消费双管齐下、相得益彰，有助于进一步增强经济发展的内生动力，不断推动经济运行持续向好。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 好品中国丨大豆摇铃千里金 “粮”辰美景迎丰年
- 从清晨的一杯豆浆 家常的一盘豆腐 到佐餐的一块腐乳 调味的一滴酱油 甚至于吃到的各种肉类 我们的生活中 每天都离不开大豆 这种古老的作物 至今仍是我们 “吃饱”“吃好”的重要保障 北国粮仓 大豆 又称黄豆、毛豆（新鲜连荚的黄豆） 起源于中国 河南舞阳贾湖遗址 就曾出土过大豆遗存 距今约8000年 在古代 大豆被称为“菽” 与水稻、谷子、糜子、小麦 并居“五谷”之列 《墨子·尚贤》篇有言 “菽粟多而民足乎食” 如今 大豆不仅是 我国第四大粮食作物 也是主要的油料来源 南北均有种植 主产区集中在 黑龙江、内蒙古、四川 安徽、河南、吉林等地 “北大仓”黑龙江 中国耕地面积最大的省份 世界著名的三大黑土带之一 粮食产量连年稳居全国首位 “全国每9碗饭 就有1碗来自黑龙江” 2022年 全省粮食产量7763.1万吨 占全国的11.…
- 评论
- 关注