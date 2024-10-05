人民网记者 王绍绍

欣赏祖国大好河山，感受自然之美；走进博物馆，追溯历史文化的渊源；跟随革命先辈脚步，来一场红色旅游……国庆假期，文旅消费“热”力十足，全国各地装扮一新，国旗红、鲜花艳，洋溢着喜庆热烈的节日气氛。

交通运输部研判，今年国庆假期公众出行主要以外出旅游和返乡探亲为主，预计全社会跨区域人员流动量将达19.4亿人次，日均约2.77亿人次，比去年同期日均增长0.7%，比2019年同期日均增长19.4%。旅游平台数据显示，国内长线游出游人次占比达52%，出境游热度继续稳步提升，40%的游客更倾向于选择5到6天的出游行程。

今年国庆佳节，各地文旅亮点纷呈，打造了一系列新场景、新业态。在四川绵阳，当地推出“科技之眼·涪江回响”无人机表演、“熊猫爱K歌”、方特中华国乐节、罗浮山天池音乐节等70余项文旅消费活动，以及92条精品旅游线路，吸引了众多游客前来；在北京，八达岭长城文化街区，夜长城主题演出《梦回长城·八方来鹤》采用“行进式观演”模式，带领游客观看英雄戍边、茶马互市等文化主题演出，让游客身临其境地感受长城魅力；在宁夏银川，当地开展沉浸式夜游活动以及大型演出，为游客呈现了一场视听盛宴，在这里游客可以体验非遗手工艺，欣赏街头杂技表演、柔术、火棒秀等，让旅游体验更丰富有趣。

业内专家表示，通过空间和场景的重构，沉浸式旅游将文化和旅游更深度融合起来，为游客提供了更丰富的感知体验。文旅融合将持续发力，让游客通过深度介入、互动体验，在节庆氛围中感受文化之美。

近期，为进一步刺激文旅消费，各地举办了一系列惠民措施。陕西省精心策划实施多项文旅活动，推出5大主题140条精品旅游线路、82个暑期热门打卡地，实施门票免费、活动满减、景区折扣、文旅惠民等措施200余项；四川绵阳发放文旅消费券500万元，针对高校学生发布“文化体验”“畅游景区”“演出演艺”“涪江文旅一卡通大学生专属活动”四大优惠礼包；重庆市推出超750场次文旅活动、100余条秋季旅游线路、150余项文旅惠民措施，包括了十大主题旅游精品线路和100余条区县线路，以及免票、优惠套餐等，让游客享受丰富的旅游体验和实惠。

与此同时，“红色旅游”也成为国庆期间众多消费者的热门选择。上海打造“红色景点+红色电影+精品线路”主题产品，讲述上海的红色历史；陕西延安推出“锦绣山河迎华诞 红色礼赞谱华章”主题活动，开展民俗演出、非遗展览等多种文旅项目，让游客深入了解中华民族深厚的文化底蕴。

中国旅游研究院院长戴斌表示，游客到访红色旅游城市和红色旅游景点，更多的是要体验红色历史文化，同时涵养家国情怀，增加对伟大祖国的自豪感和认同感。

“现阶段，增加文旅消费的关键在于尽量丰富旅游产品供给，对接并促进更多文旅消费需求落地，加快营造更加适宜文旅经营主体规模增长的准入和经营政策。”业内专家建议，应打破地域思维，挖掘文旅资源潜力，鼓励各地积极形成自身的文旅IP，持续完善旅游基础设施建设，丰富旅游产品供给，提升旅游服务，持续扩大文旅消费市场规模。

“随着文旅产品的不创新升级，市场供给不断优化，以优质供给适应消费提质升级的大趋势日益凸显。”上述专家表示，丰富传统消费，推动新型消费，有形的物质性消费和无形的精神性消费双管齐下、相得益彰，有助于进一步增强经济发展的内生动力，不断推动经济运行持续向好。

(责编：王连香、吕骞)

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