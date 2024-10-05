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入境游持续升温 离境退税政策激发消费热情

人民网记者 车柯蒙
2024年10月05日09:31 | 来源：人民网
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看大熊猫、吃火锅、游宽窄巷子……随着短期来华免签政策适用范围不断扩大，这个国庆假期，不少外国游客来到“成都的街头走一走”。

令境外游客倍感方便的，要数离境退税“即买即退”政策。9月初，成都市第一批离境退税“即买即退”商店名单公布，首批38家离境退税“即买即退”商店齐聚春熙路商圈。在成都IFS，符合条件的境外旅客在商场内所有退税商店消费后，拿着购物小票和退税申请单，就可以直接前往商场集中退付点申领退税款，当场就能办理退税，拿着现金后还能继续进行二次消费。

110余项便利外籍人员来华政策措施，持续优化入境免签、过境免签、口岸签证政策……随着一系列便利外籍人员来华的政策措施相继落地，境外旅客“中国游”热度持续上升。数据显示，今年前7个月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%。随着入境旅客数量持续增加，境外旅客消费热情也在持续升温。从今年前8个月税收数据看，办理境外旅客购物离境退税的金额同比增长1.5倍。

这一过程中，我国税务部门持续优化离境退税服务举措，进一步提升境外旅客离境退税服务便利度，吸引更多境外旅客“买起来”。

离境退税,即是境外旅客在离境退税商店内购买退税商品并按规定开具发票和退税申请单后，在离境口岸离境时退还相应税款。

作为北京中轴线上唯一的广域级商圈，前门商圈历史积淀深厚，区位优势突出，业态品类丰富，自离境退税政策实施以来，商圈离境退税销售额持续攀升。9月24日，7家位于前门商圈的企业获得税务部门颁发的“离境退税商店”标识。记者了解到，此次获批的企业，既有历史悠久的“老字号”，又有涵盖体育用品、文化产品的“新品牌”，相关企业负责人表示，这有为国庆黄金周增添了消费动力。

深圳则于去年12月试点“即买即退”便利措施，以真金白银的实惠“点燃”境外旅客消费热情。据悉，相比传统在离境口岸办理退税的方式，“即买即退”最大特色和优势是境外旅客可在试点商店购物现场领取退税款，一方面可以提高旅客购物效率和体验，另一方面也方便旅客二次消费。

业界专家认为，离境退税政策的实施为境外游客提供了更加便捷、实惠的购物体验，进一步激发其消费热情，有助于促进国内消费市场的繁荣。

(责编：王连香、吕骞)
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