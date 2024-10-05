从清晨的一杯豆浆

家常的一盘豆腐

到佐餐的一块腐乳

调味的一滴酱油

甚至于吃到的各种肉类

我们的生活中

每天都离不开大豆

这种古老的作物

至今仍是我们

“吃饱”“吃好”的重要保障

北国粮仓

大豆

又称黄豆、毛豆（新鲜连荚的黄豆）

起源于中国

河南舞阳贾湖遗址

就曾出土过大豆遗存

距今约8000年

在古代

大豆被称为“菽”

与水稻、谷子、糜子、小麦

并居“五谷”之列

《墨子·尚贤》篇有言

“菽粟多而民足乎食”

如今

大豆不仅是

我国第四大粮食作物

也是主要的油料来源

南北均有种植

主产区集中在

黑龙江、内蒙古、四川

安徽、河南、吉林等地

“北大仓”黑龙江

中国耕地面积最大的省份

世界著名的三大黑土带之一

粮食产量连年稳居全国首位

“全国每9碗饭

就有1碗来自黑龙江”

2022年

全省粮食产量7763.1万吨

占全国的11.3%

其中大豆产量953.4万吨

占全国的47%

第一大产区黑河市

大豆产量达到278.1万吨

占全省的近1/3

全国的近1/7

寒地黑土

黑河地处大兴安岭东端

小兴安岭北部

拥有2800多万亩黑土地

黑土层平均厚度在60厘米左右

最高可达1.5米

境内河流纵横

黑龙江、嫩江两大水系

共同滋润万顷良田

为确保最优的种子

种在最适的积温区域

黑龙江将农作物品种积温区

划分为温暖、温和、温凉

冷凉、寒冷和高寒六类

黑河跨四个积温带

作物生长季有效积温

在1800~2300℃之间

土地半年休眠

一年只产一季

寒温带季风气候区

夏热冬寒、雨热同季

昼夜温差大的气候特征

利于大豆干物质

和微量元素积累

漫长而寒冷的冬季

最低可达零下40多摄氏度的气温

让绝大多数农田里残留的

病菌和虫卵都被杀死

减少了病虫害的发生几率

和农药使用量

所产大豆适宜发展食用大豆

适应国内食品加工市场的需求

“粮”辰美景

实现优质高产

除了良田

同样离不开良种

作为全国大豆产量最高的地级市

全国最大的大豆良种繁育基地

黑河拥有国家大豆产业集群2处

国家区域性大豆良种繁育基地3处

国家级制种大县4个

良种繁育基地面积超280万亩

产量稳定在40万吨以上

良种覆盖率达到100%

销量占全国北方春大豆

市场份额的50%以上

自主培育的大豆品种达到214个

“黑河88”百粒重达22克以上

亩产超过220公斤

“黑河43”在全国推广面积

累计超过1亿亩

成为领跑中国大豆产业

发展的当家品种

2021年

“中国大豆生育期组零点标识”

在黑河落成

黑河成为全球大豆生育期组的

“格林尼治”地标

永久载入世界大豆育种史册

为延伸产业链条

增加种植效益

黑河市积极与中国农业科学院

中国农业大学、东北农业大学

南京农业大学等科研机构合作

围绕大豆油脂

休闲食品、医药产品等加工链

加强改性大豆蛋白

大豆肽粉、磷脂、异黄酮等

食品基料和保健食品开发

强化大豆订单生产

让“黄豆”成为“金豆”

又到秋收时节

黑土粮仓

满地金黄

千里沃野间

是丰收乐章

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 方圆 刘云

策划｜翟巧红 赵雯

文案｜韩婷澎 刘婷

摄影｜苏靖刚

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜黑河市委宣传部 黑河市农业农村局 北安市委宣传部 北安市农业农村局 北安市融媒体中心

数据｜《中国统计年鉴2023》 《中国农村统计年鉴2023》 《黑龙江统计年鉴2023》

(责编：王连香、吕骞)

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