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中国贸促会新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案发表谈话

2024年10月05日12:10 | 来源：中国贸促
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　　10月4日，欧盟成员国代表投票通过欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税，中国贸促会新闻发言人就此发表谈话。

　　中国工商界一直高度关注欧盟对华电动汽车反补贴案，在立案、初裁、终裁各个阶段均充分表达了意见，态度和立场是鲜明的。我们坚决反对欧方罔顾中欧电动汽车行业合作蓬勃发展的良好态势，坚决反对欧方无视相关事实与调查规则、拒绝纠正错误认定，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

　　中国电动汽车行业企业一直以最大诚意配合欧方调查，并希望以价格承诺等方式，在世贸规则项下妥善解决中欧电动汽车经贸纠纷。中欧电动汽车行业深化合作，符合欧盟消费者利益，有助于全球电动汽车产业创新发展，也将为全球应对气候变化和绿色低碳发展作出重要贡献。近期，中国贸促会组织中国企业家代表团多次访问欧洲，与欧洲工商界进行广泛深入交流，双方一致呼吁尊重市场原则和契约精神，反对贸易保护主义，维护双方企业利益和包括电动汽车行业在内的全球产业链供应链稳定畅通。

　　中国贸促会、中国国际商会将密切关注本案后续进展，积极支持中欧双方继续通过对话磋商妥善处理分歧、化解摩擦，尽快达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案，推动中欧经贸关系健康稳定发展。我们将始终把服务中外企业作为立身之本，与包括欧盟相关企业在内的各国工商界加强交流合作、促进互利共赢，为世界经济发展注入更多稳定性和正能量。

(责编：徐婵、岳弘彬)
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