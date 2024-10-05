金融监管总局推动构建非银机构差异化监管制度体系
2024年10月05日12:12 | 来源：新华网
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新华社北京10月5日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局近日发布《关于部分非银机构差异化适用公司治理等相关监管规定的通知》，推动构建非银行金融机构差异化监管制度体系，强化金融监管的针对性和有效性。
通知明确非银机构应当严格遵守国家法律法规，按照监管规定要求建立健全组织机构、完善关联交易管理机制、持续增强资本管理能力、提升内部管理水平、着力健全风险管理长效机制。
通知结合金融租赁公司、企业集团财务公司、消费金融公司、汽车金融公司和货币经纪公司等五类非银机构实际情况，对适用公司治理、关联交易和资本管理等现行规定作出适当调整，包括对于股权较为集中的非银机构，对同一股东及其关联方提名的董事数量占比，不限制在三分之一以下；允许未上市的非银机构不设置董事会秘书；建立符合非银机构业务经营特征的关联交易监管规则等。
金融监管总局表示，通知的出台有利于提升精细化、差异化监管水平，也有助于非银机构提高运营效率，充分发挥各具特色的金融功能，不断提升服务经济社会高质量发展的能力和水平。
(责编：徐婵、岳弘彬)
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