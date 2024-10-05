货币在跨境贸易中的广泛使用是货币国际化的重要基础。中国人民银行日前发布的报告显示，我国人民币跨境使用规模稳步增长。2024年1月至8月，人民币跨境收付金额合计为41.6万亿元，同比增长21.1%。

图为一名银行工作人员在清点钞票。新华社记者李鑫 摄

中国人民银行发布的《2024年人民币国际化报告》显示，近年来，我国货物贸易收付中人民币结算占比不断提高。2023年，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付金额的比例为24.8%，2024年1月至8月，该比例升至26.5%。

在服务贸易方面，2024年1月至8月，我国服务贸易人民币跨境收付金额合计为1.2万亿元，同比增长22.3%；占同期本外币跨境收付金额的比例为31.8%。

报告还显示，今年以来，人民币投融资货币功能进一步强化，境外投资者持续买入我国债券。截至2024年8月末，境外投资者持仓规模约4.6万亿元，占境内债券托管总量的2.7%，较2023年末上升0.3个百分点。

此外，大宗商品人民币计价结算也取得了新进展。报告显示，今年前8个月，主要大宗商品贸易人民币跨境结算金额合计为1.5万亿元，同比增长22.7%。目前，我国已上市原油、铁矿石等24个国际化期货和期权产品，引入境外交易者，为大宗商品交易人民币计价结算提供定价基准。

报告称，下一阶段，中国人民银行将进一步完善人民币跨境使用基础性制度安排，更好满足各类主体人民币交易结算、投融资、风险管理等需求，深化金融市场开放，健全金融基础设施，同时加强跨境人民币业务监管，统筹好金融开放和金融安全。（记者吴雨）

(责编：徐婵、岳弘彬)

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