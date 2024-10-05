1至7月我国铜加工业营业收入同比增长11%
2024年10月05日12:13 | 来源：新华社
小字号
中国有色金属工业协会会长葛红林在近日召开的2024年中国铜加工产业年度大会上表示，我国铜加工业继续保持稳中求进、稳中向好的势头，2024年1至7月，实现营业收入9691.1亿元，同比增长11.0%。
据了解，当前新兴产业对铜加工业引领带动态势明显，“新三样”、人工智能、机器人、绿色能源等产业已成为拉动铜消费的主要引擎，铜加工业不断开发满足下游需求的产品，为新兴产业高质量发展提供重要支撑。
此外，铜加工业智能化、绿色化水平不断提升，目前已有30余家铜加工企业获国家级绿色工厂称号，绿色制造成为行业发展的自觉行动，智能制造在提高产品质量、降低成本等方面得到行业认可。（记者王悦阳）
(责编：徐婵、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 好品中国丨大豆摇铃千里金 “粮”辰美景迎丰年
- 从清晨的一杯豆浆 家常的一盘豆腐 到佐餐的一块腐乳 调味的一滴酱油 甚至于吃到的各种肉类 我们的生活中 每天都离不开大豆 这种古老的作物 至今仍是我们 “吃饱”“吃好”的重要保障 北国粮仓 大豆 又称黄豆、毛豆（新鲜连荚的黄豆） 起源于中国 河南舞阳贾湖遗址 就曾出土过大豆遗存 距今约8000年 在古代 大豆被称为“菽” 与水稻、谷子、糜子、小麦 并居“五谷”之列 《墨子·尚贤》篇有言 “菽粟多而民足乎食” 如今 大豆不仅是 我国第四大粮食作物 也是主要的油料来源 南北均有种植 主产区集中在 黑龙江、内蒙古、四川 安徽、河南、吉林等地 “北大仓”黑龙江 中国耕地面积最大的省份 世界著名的三大黑土带之一 粮食产量连年稳居全国首位 “全国每9碗饭 就有1碗来自黑龙江” 2022年 全省粮食产量7763.1万吨 占全国的11.…
- 评论
- 关注