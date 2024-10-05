中国有色金属工业协会会长葛红林在近日召开的2024年中国铜加工产业年度大会上表示，我国铜加工业继续保持稳中求进、稳中向好的势头，2024年1至7月，实现营业收入9691.1亿元，同比增长11.0%。

据了解，当前新兴产业对铜加工业引领带动态势明显，“新三样”、人工智能、机器人、绿色能源等产业已成为拉动铜消费的主要引擎，铜加工业不断开发满足下游需求的产品，为新兴产业高质量发展提供重要支撑。

此外，铜加工业智能化、绿色化水平不断提升，目前已有30余家铜加工企业获国家级绿色工厂称号，绿色制造成为行业发展的自觉行动，智能制造在提高产品质量、降低成本等方面得到行业认可。（记者王悦阳）

(责编：徐婵、岳弘彬)

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