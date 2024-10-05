截至8月末我国私募基金规模为19.65万亿元
2024年10月05日12:13 | 来源：新华社
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中国基金业协会近日发布的数据显示，截至2024年8月末，我国境内存续私募基金管理人20505家，管理基金数量148415只，管理基金规模19.65万亿元。
中国基金业协会供图
其中，私募证券投资基金管理人8109家；私募股权、创业投资基金管理人12177家；私募资产配置类基金管理人8家；其他私募投资基金管理人211家。
截至2024年8月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达72.14%。（记者刘慧）
(责编：徐婵、岳弘彬)
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