新华社北京10月5日电（记者严赋憬）国家数据局近日发布消息，研究起草《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，向社会公开征求意见。意见提出健全企业数据收益分配机制，引导企业在数据产品和服务的生产、供给、流通、使用中实现数据价值的创造和提升。根据相关主体在数据产品和服务价值形成过程的实际作用，获得与其贡献相称的收益。

企业在生产经营过程中形成或合法获取、持有的数据，是企业发展的重要资源。为充分释放企业数据资源价值，意见提出完善企业数据权益形成机制，完善企业数据权益保护机制。保护企业对其合法持有数据的开发利用、经营收益、流通交易等合法权益。

为更好提高数据治理能力，意见鼓励企业建立健全数据资源管理制度机制，规范开展数据治理能力评估。落实国家数据分类分级保护制度要求，在防范实质性风险前提下，鼓励企业针对不同敏感级别的数据和数据处理场景，采取差异化的数据安全与合规管理措施，优化对同类型数据处理行为的内部合规审批流程。

在数据流通利用方面，意见鼓励探索多元化数据流通利用方式，发展数据经纪、数据托管等新业态、新模式，提升供需匹配效率。引导企业规范开展数据资源入表，健全数据资源价值评估服务体系，支持企业从推动业务增长和创新发展出发，探索数据资源化、产品化、价值化、资产化的可行路径。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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