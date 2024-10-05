50多个城市出台本地房地产市场优化政策 多地商品房销量增长
记者今天（10月5日）从住房城乡建设部了解到，九月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。
多地组织各类促销活动
住房城乡建设部表示，截至10月4日，已有20余个省（自治区、直辖市）130余个城市，组织开展了金秋促销季、住（房）博会、云展厅、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。如湖北、广西等省区组织的全省范围金秋购房促销季活动，哈尔滨、昆明、大同、绍兴、汕头等城市组织了房企荟萃嘉年华、房展会、推介会等各种形式的促销活动。在各地的积极号召组织下，1000余家房企的近2000个项目（楼盘）参加了各地促销，多地售楼处“十一”黄金周不放假、不打烊，开展折扣、优惠券、赠购房权益、限时优惠等多种营销活动。江西上饶、吉安、湖南衡阳等部分三、四线城市开发商启动了返乡置业促销活动，为购房人提供交通费补贴、返乡置业优惠等。
多地看房量、到访量大幅上升
住房城乡建设部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。如10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%；据湖南省初步统计，新房带看量环比增长106%、二手房带看量环比增长80%。据中国指数研究院（四川）初步统计，四川省抽样调查项目到访量较节前平均增加70%，成交转化率较节前平均增加140%。
多地销量出现不同程度增长
据住房城乡建设部初步统计，9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米（1187套）、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%；黑龙江大庆市销售156套，同比增长254%。国庆首日，山东全省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%。
50多个城市出台本地房地产市场优化政策
据介绍，在北上广深四个一线城市于10月1日前调整了住房限购等政策措施的同时，近期重庆、四川、广东、湖北、云南等10余个省（自治区、直辖市）出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件，武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市也出台了本市房地产市场优化政策。
（总台央视记者 杨潇 徐静）
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