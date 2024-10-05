人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月4日，全国铁路发送旅客1754.7万人次，连续5天超1700万人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。10月5日，铁路客流继续保持高位运行，中短途客流增加，预计发送旅客1795万人次，计划加开旅客列车947列。

截至10月5日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.49亿张。从12306预售情况来看，10月6日至8日，全国铁路将迎来返程客流高峰，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至汕头、北京至呼和浩特、大连至沈阳、北京至太原、广州至长沙、北京至沈阳、武汉至长沙等区间客流相对集中。从余票情况看，10月5日上海至南京、苏州、合肥，北京至天津、承德，广州至长沙、南宁、衡阳等方向尚有余票。10月6日至8日，北京至保定、石家庄、承德、郑州、大同、太原，上海至苏州、南京、杭州、常州、徐州，广州至南宁、长沙、衡阳、桂林，杭州至合肥，武汉至信阳等方向尚有余票。

国铁集团相关负责人表示，铁路部门统筹运用线路和装备资源，充分挖掘运能潜力，动态分析铁路12306大数据，精准增加运力投放，全力保障旅客出行需求。各地铁路部门加强站车服务，落实便民利民措施，保障重点物资运输，服务人民群众假日出行和经济平稳运行。

北京局与地方部门沟通联动，做好新开通的京津城际亦庄站与地铁、公交、出租车、网约车等市政交通接驳，方便旅客快捷换乘；太原局全力保障国庆期间煤炭运输需求，大秦铁路日运量均保持在120万吨左右；武汉局精心组织浩吉铁路煤炭运输，用好武汉北、襄阳北两大编组站的疏运能力，襄州北站日均煤炭列车开行达160列；兰州局开好公益性慢火车，将7504/3次“富民号”列车车厢内进行装扮换新，增设天水地区农特产品展示区域，为沿线旅客带来不一样的出行体验；乌鲁木齐局持续为旅客提供“一盒好饭”，专门定制节日菜谱，丰富餐食种类，让大盘鸡、手抓饭等新疆特色美食进车厢，让旅客吃得舒心和放心。

铁路部门提示广大旅客，节后返程高峰时段，铁路客流较大，请及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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