人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过11亿人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。

记者从交通运输部获悉，10月4日（国庆节假期第四日），全社会跨区域人员流动量28400.2万人次，环比增长0.3%，比2023年同期增长2.8%，比2019年同期增长22.6%。其中：

铁路客运量1754.7万人次，环比下降0.3%，比2023年同期增长6.5%，比2019年同期增长30.9%。

公路人员流动量26244万人次，环比增长0.3%，比2023年同期增长2.4%，比2019年同期增长22.8%。高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22808万人次，环比增长0.5%，比2023年同期增长2.7%，比2019年同期增长55.4%；公路营业性客运量3436万人次，环比下降1.1%，与2023年同期持平，比2019年同期下降48.7%。

水路客运量180.7万人次，环比增长0.5%，比2023年同期增长13.8%，比2019年同期下降28.2%。

民航客运量220.8万人次，环比增长0.8%，比2023年同期增长16.7%，比2019年同期增长16.9%。

进入国庆假期第五天，返程客流开始逐步增长。各地继续全力做好交通运输服务保障工作。

在江苏，客运服务方面，全省投入道路客运运力2.9万辆，城市公共汽车5.1万辆，城市轨道列车1.1万列。铁路客运方面，及时根据客流需求调整列车开行方案，精准实行“一日一图”；计划增加热门方向旅客座席，适时采取动车组重联、加挂车辆、普速列车卧代座等措施。全省计划增开旅客列车112对，其中动车组列车96对，普速列车16对。民航客运方面，优化广州、昆明、重庆、成都、桂林、大连等热门旅游航线，已恢复南京至米兰、悉尼、墨尔本、东京等20余条航线，无锡至大阪、东京、首尔等8条航线。

在安徽，交通运输部门联合公安交警、气象等部门召开“一路多方”会商会，聚焦群众安全便捷出行，联合省有关单位发布《2024年国庆假期安徽省高速公路出行温馨提示》，联合上海、浙江、江苏发布《2024年国庆假期长三角“三省一市”高速公路出行服务指南》。联合公安、应急管理部门开展高速公路优化限速工作，今年累计完成高速公路优化限速评估1521.9公里，实现提速875.2公里，路段通行能力大幅提升。大流量收费站通过客货分流、潮汐车道、串联式复式收费等措施，保障车辆快捷通行。

(责编：王连香、吕骞)

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