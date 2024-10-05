全国铁路国庆黄金周运输累计发送旅客突破1亿人次
2024年10月05日18:01 | 来源：新华网
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新华社北京10月5日电（记者樊曦、王优玲）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月4日，全国铁路发送旅客1754.7万人次，连续5天超1700万人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。10月5日，铁路客流继续保持高位运行，中短途客流增加，预计发送旅客1795万人次，计划加开旅客列车947列。
国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。全国铁路实行高峰运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车12000余列。
各地铁路部门加强站车服务，强化路地联动，落实便民利民措施，让旅客体验更美好。国铁北京局集团公司与北京市公交集团等地方部门沟通联动，做好新开通的京津城际亦庄站与地铁、公交、出租车、网约车等市政交通接驳，方便旅客快捷换乘；国铁成都局集团公司与南方电网贵阳供电局紧密协作，对管内贵阳北站等高铁站及贵南高铁、贵广高铁等铁路沿线供电设施进行安全检查，确保出行用电安全可靠；国铁乌鲁木齐局集团公司持续为旅客提供“一盒好饭”，定制节日菜谱，丰富餐食种类，让大盘鸡、手抓饭等新疆特色美食进车厢，让旅客吃得舒心和放心。
(责编：徐婵、岳弘彬)
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