一滴泉水流出北京的新变化。

妙峰山下，北京市门头沟区陈家庄村的泉眼再次涌动汩汩清水。近年来，在北京已有81孔泉眼重现泉水叮咚景象。

泉是地下水的晴雨表。汩汩清水从地层涌流而出，成为地下水水位回升的直观体现。一组数据令人惊喜：今年6月1日至9月15日，北京降雨形成水资源量26.83亿立方米，地下水水位实现第九年连续回升。从2015年至今北京平原区地下水水位累计回升13.14米，增加储量67亿立方米。

地下水是看不见的珍贵资源，兼具资源属性和生态属性，生产生活用水一刻离不开它，河湖畅流、草木繁茂同样需要地下水涵养。

北京水资源禀赋“先天不足”“后天超载”，人均水资源量远低于国际公认的年人均500立方米的极度缺水标准，地下水一度成为主力水源，承担这座超大城市的日常运行。从曾经的过度开采、水位下降，到止跌回升，再到如今连续回升，北京地下水水位为何能不断“长高”？

其一，这是“天帮忙”和“人努力”的共同结果。

降雨多是客观原因，让雨水能留得住，则靠“人努力”。2024年汛期，北京降雨量较常年偏多六成以上，密云水库、怀柔水库等水库拦洪率100%，城区厂网河一体化调度，“西蓄、东排、南北分洪”，让该流的流走，该留的留下，该渗的渗透。今年6月1日至9月15日，北京地下水储量较汛前增加14.2亿立方米。

地下水水位不断“长高”，离不开水利基础设施现代化建设。水库、堤防、蓄滞洪区等工程体系更完善，蓄排引调协同配合，城市管网不断升级，海绵城市建设有序推进。在确保防洪安全基础上，收集、截留、下渗，雨洪资源有效补充地下水、改善城市水生态。

其二，这是外调水和本地水的科学调度。

缺水咋办？“外调水”帮忙。进京“南水”中的七成用于城市居民生活用水。南水北调中线通水十年来，向北京调水超100亿立方米，越来越多的“南水”代替地下水。地表水、地下水、再生水、雨洪水，这些本地水和“外调水”五水联调，多源共济水资源保障体系夯实了供水安全，让曾经过度使用的地下水“喘口气”。

多水源联调的背后，是水资源配置能力不断提升。南水北调等重大跨流域、跨区域引调水工程发挥效益，沟渠塘坝等“毛细血管”不断延伸，国家水网畅通循环，南北调配、东西互济，削峰补枯，实现水资源优化配置。

其三，这是开源和节流的双管齐下。

解决水资源短缺，节水是根本出路。北京加强地下水禁采区、限采区管理，摸清机井家底，织密保护网。颁布实施《北京市节水条例》，推进生活、农业、工业、园林绿化、公共服务等领域节水。数字经济、信息技术和服务业等高精尖产业蓬勃发展，北京市万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量保持全国领先水平。

而究其根本，关键是用好新发展理念的“闸门”，是绿色发展理念深入人心。京津冀地区是世界上地下水开发范围最广、规模最大、强度最高的地区之一。推动华北地下水超采治理，根本办法就是转变用水方式，提高用水效率，节约集约利用水资源。把水资源当作“硬杠杠”，持续推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，地下水利用从无序开采变为科学管理。

视线拉长，从一地观一域。地下水水位之变，体现的是我国水资源利用方式实现了从粗放低效向集约高效的转变。高效用水，科学调水，精细节水，近10年来，在国内生产总值增长近1倍的情况下，我国用水总量实现零增长。

用水方式连着发展方式，水资源的节约集约利用任重道远。我们要坚持节水优先，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。各地应因地制宜，调整农业种植结构，优化产业布局，鼓励创新型产业、高科技产业发展。“有多少汤泡多少馍”，精打细算用好地下水，以节约用水扩大发展空间。

要坚持空间均衡，“一盘棋”统筹。立足我国夏汛冬枯、北缺南丰的基本水情，上下游、左右岸、干支流地区相互合作，凝聚合力，进一步优化国家水网，充分挖掘已建蓄引提调工程潜力，不断增强水资源要素与经济社会发展的适配性。

要坚持系统治理，健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制。从水里到岸上，护江河、治岸线、植林草、防风沙，整体保护，系统修复，综合治理，让水循环更畅通、河湖更健康。

要坚持两手发力，进一步加强地下水监管，强化禁限采管理，划定红线。同时，深化水权、水价、水资源税费改革，用好“节水贷”等绿色金融工具，助力节水产业发展，激发经营主体参与节水工作积极性。

久久为功，精打细算，从严从细管好地下水，我们才能为子孙后代留下更多珍贵的地下水资源。

(责编：白宇、卫嘉)

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