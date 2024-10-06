新华社上海10月5日电题：共赴“进博之约”——写在第七届中国国际进口博览会倒计时30天之际

新华社记者周蕊

距离第七届中国国际进口博览会在上海举行还有30天，从大洋彼端的工厂、实验室、农田，到上海西翼的虹桥国际中央商务区，第七届进博会筹备已经进入“冲刺阶段”。来中国，赴一场“进博之约”，更赴一场共赢之约、未来之约。

“进博时刻”：向中国，向世界，更向未来

进博会临近，各项筹备工作也进入最后的冲刺时间。

截至目前，国家展共有70多个国家和国际组织确认参展，其中，挪威、斯洛伐克、贝宁、布隆迪、马达加斯加等国及联合国儿童基金会首次参加国家展。

作为进博会重要部分的第七届虹桥国际经济论坛，以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，将举办主论坛和“1+4”板块19场分论坛。

企业展筹备更是“争分夺秒”。两周前，本届进博会首票进境展品——雅马哈发动机公司的电动三轮概念车飞抵上海，将在进博会上“中国首发”。

新专区、新赛道、新展商、新展品，今年进博会，依然很“新鲜”。技术装备展区首次设立新材料专区，汽车展区聚焦无人驾驶、低空经济、新型储能（汽车）等“未来产业”，创新孵化专区引入海外大学创业项目展览展示。

第七届进博会技术装备、汽车展区展前供需对接会上，展客商正在洽谈。（陈浩明 摄）

立邦中国首席执行官钟中林说，首次参展进博会，立邦将带着光催化涂料、智慧路面标识漆等“全球首发”展品，在今年首次设立的新材料专区亮相，展现对中国市场发展的信心与长期承诺。

米其林将在进博会上“亚洲首发”可以适应月球上极端恶劣条件的“月球探测车免充气轮胎”，通用电气能源将“亚洲首展”可以减少碳排放的直接空气捕获技术……一项项“黑科技”，一件件新展品，见证海外企业对进博会热情满满。

“进博之约”，更是“中国之约”

今年7月，第八届进博会招展工作早早启动，欧莱雅、沃尔沃汽车、三菱电机、3M公司、路易达孚等企业成为进博会首批“八年全勤生”。

“头回客”变“回头客”，更变“常驻客”，全球诸多企业为啥赴约？

——赴约的是“年年办”“越办越好”的“中国之诺”，克服重重困难，七年来进博会始终“在这里”。

“进博会是一场独一无二的盛会。”进博会参展商联盟主席欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕说，进博会充满机遇，不仅成为新品首秀的“放大器”、促进合作的“催化剂”，也是企业发展的“推动器”。

——赴约的是全球第一大市场的“中国之机”，透过进博会的窗口，展品变商品，参展商变投资商。

客商在参观第六届进博会上的松下展台。新华社记者周蕊 摄

“中国并不仅仅是一个市场大国、制造大国，也是创新大国、工程师大国。”松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗说，近四年松下集团持续加大在中国的投资规模，共新设18个基地，比如，松下电器机电（中国）有限公司在苏州成立了松下中国工业自动化系统业务部门的开发中心，这是松下该领域第一次在华实现研发、制造、销售一体化。

——赴约的是进博会联通世界的“中国之桥”，中外企业相遇相知，更一起走上共促发展的道路。

沙特阿拉伯，两座先进的高效燃气联合循环电站正在建设中，电站将配备西门子能源的燃气轮机、蒸汽轮机和发电机。这张15亿美元的“绿色大单”正是“花开进博”的成果，第六届进博会上，西门子能源与中国能源建设集团签下战略合作伙伴协议，进博会牵线搭桥，让中外企业“抱团”分享“一带一路”新机遇。

“进博之窗”：高水平开放觅新机

开放是中国式现代化的鲜明标识。近年来，中国不断推进高水平对外开放，不仅更好对接国际高标准，推动积极的自主开放和单边开放，也正在推动促进合作共赢的开放。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼CEO高皓廷对进博会的“溢出效应”深有体会，搭乘进博“快车”，公司一系列创新产品与战略跑出了“中国速度”。在第三届进博会上首秀的创新药物“圣利卓”，2022年在中国获批时曾实现了与欧盟、美国的“零时差”上新，今年3月，“圣利卓”的新适应症在中国获批。“这一次，中国获批早于美国、欧盟和日本，而这得益于中国新药审批制度改革，以及我们将中国全面纳入全球早期临床开发项目的‘中国关键’战略。”高皓廷说。

阿富汗客商阿里·法伊兹（左一）在第六届进博会消费品展区向客商介绍阿富汗地毯。新华社记者王翔 摄

距离进博会举办场所“一街之隔”的绿地全球商品贸易港里，亚美尼亚、格鲁吉亚、印度尼西亚、葡萄牙、乌兹别克斯坦等一批国家馆最新亮相；上海百年商业地标南京路步行街上的“进博集市城市会客厅”里，阿富汗客商阿里·法伊兹正在忙碌接待游客，为他们介绍各类“进博同款好物”。

为支持最不发达国家，近年来，进博会通过给予展位搭建、展品运输和人员接待方面的优惠，便利其参展。今年，食品及农产品展区将继续对非洲农食品专区扩容升级，助力扩大对最不发达国家单边开放。

“进博会不是中国的独唱，而是世界各国的合唱，有你也有我。”阿里·法伊兹说。

(责编：白宇、卫嘉)

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