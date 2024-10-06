新华社北京10月5日电 题：各地陆续优化调整房地产措施 市场整体出现积极变化

新华社记者王优玲

记者5日从住房城乡建设部了解到，9月底以来，各地陆续出台促进房地产市场平稳健康发展的政策措施，带来房地产市场整体上呈现积极变化，市场信心有所恢复。

国庆节前，北上广深四个一线城市调整住房限购等政策措施。重庆、四川、广东、湖北、云南等10余个省（自治区、直辖市）出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件。武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市出台了本市房地产市场优化政策。

据住房城乡建设部介绍，截至10月4日，已有20余个省（自治区、直辖市）130余个城市，组织开展了金秋促销季、住（房）博会、云展厅、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。

开展折扣、优惠券、赠购房权益、限时优惠……全国1000余家房企的近2000个项目（楼盘）参加促销，多地售楼处开展多种营销活动。江西上饶、吉安，湖南衡阳等部分城市开发商启动返乡置业促销活动。

此外，中国房地产业协会向全行业发出开展“百城千企商品房促销活动”倡议书。中建集团自9月底开始，在北京举办以“好房子”为重点、为期3个月的建筑科技展。

“在形式多样、实惠丰富的促销活动带动下，房地产市场整体上呈现积极变化。”住房城乡建设部政策研究中心副主任浦湛说，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升；多地销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。

据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%；据湖南省初步统计，新房带看量环比增长106%、二手房带看量环比增长80%。

在商品房销售方面，9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米（1187套）、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%；黑龙江大庆市销售156套，同比增长254%。国庆假期首日，山东全省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%；广州保利天瑞销售3.5亿元，北京保利销售1.87亿元、招商玺销售1.25亿元。

9月26日召开的中央政治局会议强调，要促进房地产市场止跌回稳。国务院发展研究中心市场所副所长邓郁松说，当前新房价格呈现底部特征，随着政策效应的释放，房地产市场的供求关系和市场预期将持续改善。

住房城乡建设部相关司局负责人表示，将持续推动各地开展商品房促销活动，持续扎实推进“白名单”、保交房工作，让政策效应更充分、更持续，促进房地产市场止跌回稳。

(责编：白宇、卫嘉)

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