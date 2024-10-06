我国5G基站突破400万个
2024年10月06日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：我国5G基站突破400万个
记者日前从工业和信息化部获悉，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，已实现“县县通千兆”“乡乡通5G”。
数据显示，今年前8个月，我国通信行业运行基本平稳，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动数据流量延续较快增长态势。
工业和信息化部将坚持适度超前原则，持续加强网络基础设施建设。同时，推动文旅、医疗、高校、交通枢纽、地铁等场所5G网络在原有覆盖基础上进一步深度覆盖，加快建设“5G工厂”，打造“5G+工业互联网”升级版，让5G网络更好服务经济社会发展和百姓生活。
(责编：孙红丽、陈键)
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