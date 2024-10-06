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全国家电以旧换新活动参与人数超500万

记者 张翼
2024年10月06日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：全国家电以旧换新活动参与人数超500万

记者从商务部获悉，2024年8月加力支持家电以旧换新政策出台以来，各地稳步有序推进，取得积极进展成效。全国家电以旧换新活动参与人数超500万。在政策带动下，国内家电市场消费潜力持续释放。

消费者参与热情高涨。全国参与活动人数突破100万用了33天，从100万到500万仅用了17天。截至9月29日0时，511万名消费者购买八大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。

绿色智能产品备受青睐。八大类家电中一级能效产品受到市场欢迎，销售额占比达92.53%。湖北、上海、重庆等地因地制宜扩充了家电补贴品类，将净水器、洗碗机、扫地机器人等绿色智能家电纳入补贴范围。

线上线下市场销售两旺。据第三方数据公司，八大类家电产品线上、线下市场销售额同比分别增长44.9%、47.0%。某电商平台八大类家电成交额同比增长超过130%。某家电销售企业全国门店客流量增长一倍，电脑、空调销售额分别实现近300%、近100%增长。

下一步，商务部将继续督促各地加快落实补贴政策，推动家电生产、流通企业抢抓国庆和“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应。

(责编：孙红丽、陈键)
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