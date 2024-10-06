全国家电以旧换新活动参与人数超500万
2024年10月06日08:28 | 来源：光明日报
小字号
原标题：全国家电以旧换新活动参与人数超500万
记者从商务部获悉，2024年8月加力支持家电以旧换新政策出台以来，各地稳步有序推进，取得积极进展成效。全国家电以旧换新活动参与人数超500万。在政策带动下，国内家电市场消费潜力持续释放。
消费者参与热情高涨。全国参与活动人数突破100万用了33天，从100万到500万仅用了17天。截至9月29日0时，511万名消费者购买八大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。
绿色智能产品备受青睐。八大类家电中一级能效产品受到市场欢迎，销售额占比达92.53%。湖北、上海、重庆等地因地制宜扩充了家电补贴品类，将净水器、洗碗机、扫地机器人等绿色智能家电纳入补贴范围。
线上线下市场销售两旺。据第三方数据公司，八大类家电产品线上、线下市场销售额同比分别增长44.9%、47.0%。某电商平台八大类家电成交额同比增长超过130%。某家电销售企业全国门店客流量增长一倍，电脑、空调销售额分别实现近300%、近100%增长。
下一步，商务部将继续督促各地加快落实补贴政策，推动家电生产、流通企业抢抓国庆和“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应。
(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 返程客流开始逐步增长 国庆假期前四日出行人数超11亿人次
- 人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过11亿人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。…
- 评论
- 关注