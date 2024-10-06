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场景多元，政策惠民，活力尽显——

国庆消费市场热力十足

2024年10月06日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：国庆消费市场热力十足

秋日和煦，金风送爽，国庆佳节的欢乐氛围洋溢在华夏大地，消费市场呈现出一派生机勃勃、热力十足的景象。

从消费场景的创新多元，到旅游市场的持续升温；从商务部出台系列促消费举措，到各地政府的积极响应，国庆消费市场活力尽显，彰显我国经济的韧性与潜力。

多元消费场景“上新”

“这也太神奇了，就像真的走进了历史里！”10月1日，在北京王府井的“看我天地中轴”VR交互探索体验展上，来北京旅游的大学生何锐摘下VR设备仍意犹未尽。

9月25日起，第九届2024北京王府井国际品牌节启幕，多个科技赋能的文旅消费新场景首次亮相。在“看我天地中轴”VR交互探索体验展中，游客可以通过VR技术身临其境地感受北京中轴线的历史文化魅力，了解那些古老建筑背后的故事。

每年国庆假期都是中国居民消费的高峰时节。如今，传统的消费模式正悄然转变为更加注重体验和个性化的消费需求。各大商家和品牌也开始顺应这一变化，推出相应的产品和服务，创新消费场景吸引顾客。

10月2日，贵州贵阳青岩古镇游客络绎不绝。“贵阳礼物”青岩形象店内人头攒动。来自江苏的赵女士被色彩素雅、纹样优美的扎染制品深深吸引。“既具有独特的民族文化韵味，又便于携带，作为伴手礼最合适不过了。”赵女士开心地说，店里还能现场体验扎染手作，亲手制作的礼物更有纪念意义。

国庆假期，消费市场呈现出多元化的特点，消费场景不断创新。各地围绕“国庆75周年”主题，以“国风”“国潮”为关键词，将传统文化与现代商业相结合，打造消费新场景。业内专家指出，打造国风国潮等消费新场景，为消费市场融入传统文化元素，有利于加快培育消费新业态，丰富消费新产品，加速消费市场回暖。

政策“组合拳”激发消费市场活力

国庆假期伊始，江苏南京新街口苏宁易购家电卖场人流如织，各家品牌门店都贴上了醒目的以旧换新和优惠促销活动海报，南京市民于先生便是被这些国庆促销活动吸引驻足的。

“新房正在装修，我看中了一款冰箱，原价8000多元，现在优惠后只要5000多元，优惠力度可真不小！”于先生在店里了解后便下了订单。

卖场负责人介绍，针对一级能效产品补贴20%、二级能效产品补贴15%，结合苏宁补贴、工厂补贴、银行补贴，最高可优惠40%。10月1日当天，现场客流与去年同期比增幅300%。

国庆前夕，商务部出台系列促消费新政策。商务部新闻发言人何咏前表示，国庆假期是居民消费旺季，商务部加力推进消费品以旧换新，督促各地加快落实相关支持政策，提升汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”政策效能。

各地政府积极响应，紧扣国庆假期消费热点出台促消费举措。内蒙古加大汽车以旧换新补贴力度，呼和浩特市组织大型商贸企业推出主题促销活动，通辽市开展购车补贴发放活动等；重庆市商务委启动“2024爱尚重庆 金秋消费季”，举办第十六届中国（重庆）火锅美食文化节等超160场促销活动；上海投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放服务消费券……这些政策和举措为国庆消费市场注入强大动力。

文旅消费再掀热潮

国庆假期，各地不断推出丰富多彩的“文旅大餐”，满足游客多元文化需求。

首款国产3A游戏大作《黑神话：悟空》爆火，让江苏连云港花果山景区人气火爆。大圣广场上的“西游书场”吸引了众多游客。专业曲艺演员们带来了评书、相声以及古彩戏法等精彩节目。“在花果山里听相声还是第一次，真是一次非常棒的体验。”游客张子晴兴奋地说。

在江西吉州钓源古村，古色古香的建筑与鲜艳的节庆装饰相映成趣，游客漫步在青石巷道，感受古老的时光印迹，品味醇厚的烟火气息。国庆期间，钓源古村举办了一系列民俗活动，如变脸、古筝、独舞等表演，以及投壶、射箭等项目。蕴含深厚文化底蕴的体验项目让不少游客大呼过瘾。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳透露，将实施文旅消费促进计划，鼓励各地推出文旅消费惠民举措，开展国庆文化和旅游消费月，以“欢度国庆佳节 畅游锦绣山河”为主题，组织各地围绕壮美山河、历史文化、大国重器、时代风采等举办超过3600项约2.4万场次活动。各地将发放5亿元文旅消费券等消费补贴，开展“旅游中国 美好生活”主题推广活动，把实惠便利和欢乐送到广大老百姓的身边。

国庆消费市场的繁荣活跃印证了我国市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华认为，国庆节假日进一步激发了居民旅游出行等消费需求，加上消费品以旧换新政策进一步显效发力，稳就业促增收相关政策持续落实，消费有望继续扩容提质。（记者 董 蓓 张 翼）

(责编：孙红丽、陈键)
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