原标题：中老铁路发送旅客突破4000万人次

记者日前从中国铁路昆明局集团有限公司（以下简称“国铁昆明局”）获悉，截至9月30日，中老铁路累计开行旅客列车5.87万列，发送旅客超4000万人次，吸引来自全球101个国家和地区的28.2万余名旅客搭乘国际旅客列车跨境旅行，坐着动车畅游老挝和中国云南已经成为一种新时尚。

中老铁路全长1035公里，是构建中国—中南半岛经济走廊的关键一环。自开通运营以来，中老铁路以其高效便捷的运输优势、沿线丰富多彩的民族文化及沿途美景美食，吸引日均近5万人搭乘，成为连接中国与东南亚的“黄金线路”。

中老铁路沿途车站和列车上配有语言翻译设备，提供中、老、英三种语言的旅服信息广播服务和傣语服务，沿途车站设置了国际旅客购票的“专门窗口”，为老年人、外籍来华人员等群体提供购票和支付便利。

为开行好中老铁路国际旅客列车，国铁昆明局通过调整列车运行图，优化查验、通关流程，压缩通关时间。中老铁路国际旅客列车跨境席位从300个增加到370个，全程停靠站点由8个车站增至10个，列车始发正点率达到100%、终到正点率99%。从中国的西双版纳到老挝的琅勃拉邦，可实现当日往返。北京、成都、重庆、广州、南宁等地采用“国内旅游专列+国际旅客列车”的模式，已先后多次组织中老跨境旅行团前往老挝。记者徐鑫雨、通讯员韩富关

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经