人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内首次公布省域金钱豹调查结果

记者 王雯静 万玛加
2024年10月06日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：国内首次公布省域金钱豹调查结果

记者日前从青海省林业和草原局获悉，2022年以来，青海联合科研团队基于探测信息，对青海省分布的金钱豹的潜在适宜栖息地面积与种群数量状况进行了调查评估。结果显示，在青海省金钱豹专项调查的区域内，金钱豹的分布密度约为每100平方公里0.25只，模型显示青海省金钱豹种群数量至少有32只。本次调查是青海省首次开展金钱豹专项调查，也是目前国内首次公布省域金钱豹调查结果，为青海省金钱豹种群的监测和保护提供了本底数据。

2022年至2023年调查期间，青海省在野外布设红外相机405台次，培训牧民监测员369人次，共收集到155个金钱豹分布位点。基于栖息地分布模型分析结果，青海省内金钱豹潜在适宜栖息地面积约为1.03万平方公里，主要分布在玉树藏族自治州的囊谦县、玉树市、杂多县，果洛藏族自治州班玛县等区域也有少量分布。

“考虑到金钱豹的活动能力以及青海省整体的森林面积和质量，金钱豹在青海的实际分布范围可能要高于本次分析评估的结果。”青海省林业和草原局相关工作人员介绍，金钱豹在青海省系边缘分布，但仍调查到数量可观的活跃种群，且调查过程中多次记录到金钱豹携带幼崽的活动影像，表明该区域种群有较为健康的繁殖动态。

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
返程客流开始逐步增长 国庆假期前四日出行人数超11亿人次
　　人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过11亿人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。…
客流继续高位运行 国庆假期全国铁路发送旅客超1亿人次
　　人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月4日，全国铁路发送旅客1754.7万人次，连续5天超1700万人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，运输安全平稳有序。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部