记者 王雯静 万玛加

原标题：国内首次公布省域金钱豹调查结果

记者日前从青海省林业和草原局获悉，2022年以来，青海联合科研团队基于探测信息，对青海省分布的金钱豹的潜在适宜栖息地面积与种群数量状况进行了调查评估。结果显示，在青海省金钱豹专项调查的区域内，金钱豹的分布密度约为每100平方公里0.25只，模型显示青海省金钱豹种群数量至少有32只。本次调查是青海省首次开展金钱豹专项调查，也是目前国内首次公布省域金钱豹调查结果，为青海省金钱豹种群的监测和保护提供了本底数据。

2022年至2023年调查期间，青海省在野外布设红外相机405台次，培训牧民监测员369人次，共收集到155个金钱豹分布位点。基于栖息地分布模型分析结果，青海省内金钱豹潜在适宜栖息地面积约为1.03万平方公里，主要分布在玉树藏族自治州的囊谦县、玉树市、杂多县，果洛藏族自治州班玛县等区域也有少量分布。

“考虑到金钱豹的活动能力以及青海省整体的森林面积和质量，金钱豹在青海的实际分布范围可能要高于本次分析评估的结果。”青海省林业和草原局相关工作人员介绍，金钱豹在青海省系边缘分布，但仍调查到数量可观的活跃种群，且调查过程中多次记录到金钱豹携带幼崽的活动影像，表明该区域种群有较为健康的繁殖动态。

(责编：孙红丽、陈键)

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