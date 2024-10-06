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前8个月软件和信息技术服务业运行良好

利润总额10226亿元，同比增长9.8%

李芃达
2024年10月06日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：前8个月软件和信息技术服务业运行良好

工信部最新数据显示，前8个月，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持平稳增长，利润总额增长有所放缓，软件业务出口增速持续向好。

前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，增速与前7个月持平，利润总额10226亿元，同比增长9.8%。

软件产品收入稳定增长。前8个月，软件产品收入19115亿元，同比增长8.2%，占全行业收入比重为22.4%。其中，工业软件产品收入1811亿元，同比增长8.2%；基础软件产品收入1182亿元，同比增长11.6%。

信息技术服务收入持续两位数增长。前8个月，信息技术服务收入57790亿元，同比增长12.5%，在全行业收入中占比为67.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入8834亿元，同比增长11.8%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电路设计收入2393亿元，同比增长13.8%；电子商务平台技术服务收入7803亿元，同比增长9.3%。

(责编：孙红丽、陈键)
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