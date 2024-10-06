王金虎

原标题：花卉消费需求激增

随着居民生活水平提升，花卉消费已成为日常生活风尚，特别是在国庆佳节，鲜花成为烘托喜庆氛围的重要选择。

今年国庆节，花卉市场火热，需求量激增。节前，位于山东临沂市兰陵县的新格林生态科技有限公司花卉基地就迎来一波销售高峰。花卉基地经理常秀龙介绍，国庆假期，仅白蝴蝶兰鲜切花预订量就达到了20万枝，红掌鲜切花订单量攀升至50万枝，销售额近300万元。

在泰安肥城市，鲜花被赋予了特殊的含义，激励更多的人向善而行。9月30日一大早，肥城市民王一鸣来到新城路爱诺鲜花店订购花束。“赶在国庆节前送一束鲜花给身边的平民英雄，让良好风尚继续传递下去。”爱诺鲜花店老板李新征告诉记者，他从事鲜花销售行业已有15个年头，鲜花成为当地传递文明风尚的美好见证。

从2004年开始，肥城市通过“你做好事，我送鲜花”的方式，创新开展“鲜花送文明”活动，深度挖掘并褒奖见义勇为、助人为乐等发生在群众身边的好人好事。20年来，肥城市“鲜花送文明”活动选树肥城文明之星1150名，“鲜花送文明”品牌获得全国公民道德建设典型等荣誉。

10月3日，潍坊中国（青州）花卉苗木交易中心，游人如织。

在“花好月圆”观览区，花卉与民俗艺术相互碰撞大放异彩，“莲年有鱼”“平安富贵”“松鹤延年”等系列花卉景致引人注目，多彩花卉中穿插着孩童、鲤鱼、葫芦、扇子等民俗道具，吸引了不少游客拍照留念。

青州是中国北方最大的花卉交易中心。花卉产业是青州的优势产业、生态产业、富民产业，成功举办24届的花博会成为一张亮丽名片，打响了青州花卉的品牌。

国庆假期，在花卉苗木交易中心西花厅，赏花、买花的游客络绎不绝。娇艳欲滴的蝴蝶兰、寓意吉祥的鸿运当头、圆润可爱的多肉、香味扑鼻的桂花……为了吸引客户，每个摊位都把最鲜艳、最漂亮的鲜花摆在显眼位置。

“国庆假期期间，开业、乔迁、新婚等喜事增加，节前像蝴蝶兰、凤梨、红掌等象征喜庆的花卉盆栽走俏。市民给自己添盆花或者用于亲友之间馈赠的也明显增多。”商户李兰香说。

在锦绣兰业花卉科技有限公司的大棚内，盆景造型师们正在进行组盆。他们把蝴蝶兰、多肉植物、彩带、福袋、莲蓬等组合起来，做成幸运光环、幸福吉祥、花开富贵等寓意丰富的盆花。“这是山西的一个老客户预定的高端组盆，里面用的蝴蝶兰是我们自主研发的新品种禹城王子。”锦绣兰业负责人郭子薇介绍。

“精、奇、特、小”的多肉植物成为年轻人的新宠。“这是我们去年培育出的新品种，叫萨瓦斯。它有暗纹，绿叶带着粉边，自从培育出来就一直很受年轻人喜欢。”在青州天龙花卉有限公司的大棚内，负责人张添正在打包外运。“天气转凉，多肉生长的速度变快，也更方便快递运输，国庆假期订单增加了不少。”张添说。

线下花卉市场红红火火，线上花卉直播同样风生水起。“接下来给大家展示的是灵芝盆景，造型都特别漂亮，现在国庆期间有优惠活动，朋友们喜欢哪一种，可以在公屏上直接留言……”在青州市梦齐花卉有限公司的直播间，主播一边介绍花卉养护小知识、购买优惠信息，一边讲述花卉基地特色，吸引更多消费者购买。这两天，直播间每天销量都在1000单以上。

晚上8点，黄楼街道赵寺村村民李有昊在抖音直播间直播，介绍绿萝、红宝石等绿植盆栽。“国庆期间，销量比平时高出两成左右。”李有昊说。他从2021年开始做花卉直播电商，粉丝从最初的十几人发展到现在的50多万人，日均鲜花销量能到两三千盆。“我们白天选品，晚上直播，近期主要以绿植盆栽为主。”李有昊说。

在电商潮流的带动下，青州花卉的品种研发和种植也在发生转变。“蝴蝶兰以前主要用于年宵花的销售，通过打造电商生态，现在一年四季都可以销售，带动了整个蝴蝶兰产业蓬勃发展。”青州花卉直播电商产业园负责人董明说。

青州市农业农村局党组书记、局长郑栋鹏表示，40多年来，青州花卉从无到有，从小到大到优，集群优势愈加凸显，已经成长为千亿元级大产业。目前，青州市有花卉专业村136个，高档盆花产量占全国一半左右，多肉植物种苗占全国的80%，交易网络覆盖30多个省份。

(责编：孙红丽、陈键)

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