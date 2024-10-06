人民网记者 杜燕飞

国庆假期，在山东临沂市的一处车展上，各家汽车销售企业发布了以旧换新补贴的优惠措施，前来选车逛展的顾客络绎不绝。

“现在国家补贴加上厂家补贴，最高能省四、五万元，价格挺划算的，就想趁此机会，把家里开了10多年的汽车换一辆。”山东临沂市市民曹先生说。

这是各地大力推进消费品以旧换新的一个缩影。这个国庆假期，广东、上海、湖北等20个地区在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、扫地机、洗碗机等纳入补贴范围；北京、重庆、江苏等23个地区采取立减模式发放家电补贴；浙江、四川、甘肃等26个地区加力推进家装厨卫换新，支持居家适老化改造……

“大力推动消费品以旧换新，是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。”国家发改委资源节约和环境保护司副司长文华近期在新闻发布会上表示，目前，我国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。

商务部等14部门此前联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》明确，推动汽车换“能”、家电换“智”和家装厨卫“焕新”。截至目前，各地已出台加力支持消费品以旧换新的工作方案，印发配套实施细则，明确相关领域以旧换新的工作目标、操作流程和责任分工。

消费品以旧换新离不开资金的大力支持。国家发改委此前会同财政部，向地方下达1500亿元超长期特别国债资金，支持各地因地制宜实施消费品以旧换新，同时大幅提升重点领域补贴标准，让更多“真金白银”直达消费者。金融监管总局也发布通知，鼓励非银机构更好地发挥差异化、专业化、特色化金融功能，支持消费品以旧换新行动。

“随着消费品以旧换新工作持续推进，政策效果正在逐步显现。从直接效果看，有效激发了消费潜力，直接带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长。”文华说，消费品以旧换新政策还有力拉动了相关行业投资和效益增长，进一步增强企业发展动能。

中国汽车流通协会数据显示，8月份全国乘用车零售量为190.5万辆，环比大幅增长10.8%。国家统计局数据显示，8月份家用电器和音像器材类销售额同比增长3.4%。今年1至8月份，消费品制造业投资同比增长了14.9%。8月份，消费品制造业增加值同比增长4.2%，增速比7月份继续有所加快。

值得注意的是，随着居民消费不断升级，绿色化、智能化、节能化家电以及新能源汽车备受消费者青睐。

“家里的空调用了很多年了，制热制冷效果不太好。国庆假期在商场看中了一台能效空调。根据以旧换新补贴政策，再叠加门店让利等一系列优惠，最后空调到手价3000多元，省了1000多元，还是很划算的。”北京市民刘先生说。

国家发改委副主任赵辰昕在新闻发布会上说，通过以旧换新提高汽车、家电等存量产品的能效水平，将有助于降低我国总体能耗水平和碳排放强度。

在政策引导下，8月份，新能源汽车产量同比增长30.5%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。据初步统计，8月26日至9月8日全国1级能效冰箱、空调、洗衣机、电视机、燃气热水器线上销售额分别同比增长54.6%、140.2%、31.8%、396.2%、78.41%，增速大幅快于同品类家电整体水平。

国家发改委国家信息中心宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，当前，消费者从追求“有没有”变为看重“好不好”，智能化、绿色化产品需求潜力巨大。以旧换新迎合了消费升级的需要，加快推动高质量耐用消费品进入日常生活，满足了人民群众对美好生活的向往。

“下一步，国家发改委将会同有关方面用足用好加力支持‘两新’的各项政策和超长期特别国债资金，让政策红利更好、更快、更便捷地惠及到更广大的消费者，推动更多高质量耐用消费品进入居民生活，切实提高了居民生活品质，加快发展方式绿色转型。”文华说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经