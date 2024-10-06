耿丹丹

原标题：沙漠能养螃蟹吗

近日，一则“新疆塔克拉玛干沙漠养出螃蟹”的消息引发关注。不少网友直呼：“想吃！上链接！”

塔克拉玛干沙漠位于新疆维吾尔自治区南部的塔里木盆地中心，是我国最大的沙漠，也是世界第二大流动沙漠。塔里木盆地整体被天山山脉、昆仑山脉、阿尔金山脉3条山脉包围，盆地周围的塔里木河主要源流叶尔羌河、和田河、阿克苏河等支流都发源于高山有积雪和冰川覆盖的区域。

网上热传的沙漠螃蟹养殖地位于塔克拉玛干沙漠边缘的和田县英艾日克乡，这里有千亩水产养殖基地。据了解，和田县今年4月份从江苏空运来的3万吨蟹苗已成熟并陆续上市。成熟的螃蟹壳体薄而光滑，肉嫩黄多膏满，受到市场欢迎。

新疆昆仑优品生态农业发展有限公司技术总监陈辉介绍，技术人员发现当地盐碱沙地不适合植物生存，但独特的土质却给水产品的养殖提供了优良条件，适量的盐分能够刺激螃蟹的生长，同时，日照时间长则可以让螃蟹更好地脱壳。“我们对当地土质、水质、盐度、pH值等都进行了专业测量，通过种植水草、添加微生物等方式不间断补充氧化钙，使养殖水体更适合螃蟹生长，螃蟹肉质更鲜美、紧致。”陈辉说。

其实，沙漠养螃蟹并不罕见。比如，位于塔克拉玛干沙漠北部的巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，建有罗布湖淡水养殖场，得益于含有微量盐碱的罗布湖水质和“人放天养”的养殖模式，这里的蟹苗成活率达98%。位于塔克拉玛干沙漠边缘的和田地区墨玉县，淡水养殖池塘有120余个，水产品总产量达3800吨，渔业经济总产值达3550万元，这里蟹苗成活率高，成蟹味道鲜美、蟹黄足。

水产养殖需要大量优质水源。和田县水利局农水办负责人布合力其·阿布都拉介绍，当地螃蟹养殖水源主要来自玉龙喀什河，该河是塔里木河流域支流之一。玉龙喀什河在7月份和8月份进入丰水期，当地在丰水期将河水引入养殖塘，再加上科学的养殖技术，给螃蟹提供了适宜的生长环境。据新疆维吾尔自治区水产科学研究所统计，目前，新疆养蟹基地有几十个，一般春天投苗养殖，到8月底9月初集中上市。水域面积3000亩以上、有条件养殖的水库都在养螃蟹，基本形成了以湖泊水库大水域养殖为主、稻田养殖为辅、坑塘养殖为补充的格局。

(责编：孙红丽、陈键)

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