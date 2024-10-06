人民网记者 王绍绍

国庆假期，各大景区、博物馆里人流如织，消费新场景、新业态、新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃活力，满足了消费者的多元需求。

消费是拉动经济增长的主引擎。近年来，随着我国消费市场规模持续扩大，新型消费不断发展，一系列消费利好政策不断出台，消费潜力持续释放，为我国经济发展注入新动能。

假期里，大宗商品消费绿色化、智能化趋势明显。商务部最新数据显示，国庆假期前三天，有104.55万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.61万台，销售额达到73.57亿元。

各地用新创意、新技术赋能传统文化，打造新型消费集聚地。此前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提到，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

近年来，数字化转型不断加速，新业态新模式不断涌现，为消费增长带来新动力。在河南许昌，曹魏古城通过培育“文旅+商超”的消费新场景，利用丰富的三国文化元素，吸引了众多游客，实现了城市文化的传播与消费的新增长；在重庆，观音桥商圈通过不断引进新潮商家和业态，如潮流服饰、家电家装品牌等，实现了从单一餐饮消费向“食、游、购、娱、体、展、演”等多元夜间消费的转变，为消费者提供了全新的消费体验；在河南洛阳，洛邑古城通过重现古都风貌，融合现代消费元素，游客可以在这里体验传统手工艺、品尝地方美食、观赏文化表演，打造出一个集文化、旅游、消费于一体的新型消费场景。

国家统计局数据显示，1—8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额281772亿元，增长3.9%，消费市场延续平稳增长态势，消费潜力不断释放。

业内专家表示，场景消费中情景的设置能让消费者产生身临其境的感觉，有利于快速准确发现自己的消费需求，并在体验方面产生更强烈的共鸣。消费不再只是买产品，还包含体验、氛围营造等更多维度和更深程度的附加价值。

近期，线上消费也如火如荼。数据显示，1—8月份，全国实物商品网上零售额同比增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%，占比较去年同期提升0.8个百分点。

近期，宁夏枸杞以其独特的“塞上红宝”美誉，借助电商的翅膀，飞入千家万户，让远方的食客也能品尝到源自黄河岸边的甘甜；故宫博物院通过开展线上展览，利用官方网站、电商平台、实体店等多种渠道进行线上销售，使消费者在家也能逛展览、买文物，故宫博物院文创产品的销售额近期持续增长。

为进一步激发消费潜力，商务部等14部门此前发布了《推动消费品以旧换新行动方案》，该方案通过实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升四大行动，提出推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

业内专家表示，随着市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，企业需要加大研发投入，推动技术创新和产品迭代。这有助于优化产业结构，提升产品竞争力，推动消费市场向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

“扩大消费成为我国巩固和增强经济回升向好态势的关键着力点。”上述专家建议，要系统布局促消费政策措施，提高居民消费能力和消费倾向，优化供给内容，培育新消费增长点，健全消费生态体系，有力支撑消费提质扩容，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：孙红丽、吕骞)

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