人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国庆消费市场热潮涌动 持续助力经济回升向好

人民网记者 王绍绍
2024年10月06日09:34 | 来源：人民网
小字号

国庆假期，各大景区、博物馆里人流如织，消费新场景、新业态、新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃活力，满足了消费者的多元需求。

消费是拉动经济增长的主引擎。近年来，随着我国消费市场规模持续扩大，新型消费不断发展，一系列消费利好政策不断出台，消费潜力持续释放，为我国经济发展注入新动能。

假期里，大宗商品消费绿色化、智能化趋势明显。商务部最新数据显示，国庆假期前三天，有104.55万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.61万台，销售额达到73.57亿元。

各地用新创意、新技术赋能传统文化，打造新型消费集聚地。此前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提到，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

近年来，数字化转型不断加速，新业态新模式不断涌现，为消费增长带来新动力。在河南许昌，曹魏古城通过培育“文旅+商超”的消费新场景，利用丰富的三国文化元素，吸引了众多游客，实现了城市文化的传播与消费的新增长；在重庆，观音桥商圈通过不断引进新潮商家和业态，如潮流服饰、家电家装品牌等，实现了从单一餐饮消费向“食、游、购、娱、体、展、演”等多元夜间消费的转变，为消费者提供了全新的消费体验；在河南洛阳，洛邑古城通过重现古都风貌，融合现代消费元素，游客可以在这里体验传统手工艺、品尝地方美食、观赏文化表演，打造出一个集文化、旅游、消费于一体的新型消费场景。

国家统计局数据显示，1—8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额281772亿元，增长3.9%，消费市场延续平稳增长态势，消费潜力不断释放。

业内专家表示，场景消费中情景的设置能让消费者产生身临其境的感觉，有利于快速准确发现自己的消费需求，并在体验方面产生更强烈的共鸣。消费不再只是买产品，还包含体验、氛围营造等更多维度和更深程度的附加价值。

近期，线上消费也如火如荼。数据显示，1—8月份，全国实物商品网上零售额同比增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%，占比较去年同期提升0.8个百分点。

近期，宁夏枸杞以其独特的“塞上红宝”美誉，借助电商的翅膀，飞入千家万户，让远方的食客也能品尝到源自黄河岸边的甘甜；故宫博物院通过开展线上展览，利用官方网站、电商平台、实体店等多种渠道进行线上销售，使消费者在家也能逛展览、买文物，故宫博物院文创产品的销售额近期持续增长。 

为进一步激发消费潜力，商务部等14部门此前发布了《推动消费品以旧换新行动方案》，该方案通过实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升四大行动，提出推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

业内专家表示，随着市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，企业需要加大研发投入，推动技术创新和产品迭代。这有助于优化产业结构，提升产品竞争力，推动消费市场向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

“扩大消费成为我国巩固和增强经济回升向好态势的关键着力点。”上述专家建议，要系统布局促消费政策措施，提高居民消费能力和消费倾向，优化供给内容，培育新消费增长点，健全消费生态体系，有力支撑消费提质扩容，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆消费市场热潮涌动 持续助力经济回升向好
　　国庆假期，各大景区、博物馆里人流如织，消费新场景、新业态、新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃活力，满足了消费者的多元需求。 消费是拉动经济增长的主引擎。…
“以旧换新”效应显现 “真金白银”激活假日经济
　　国庆假期，在山东临沂市的一处车展上，各家汽车销售企业发布了以旧换新补贴的优惠措施，前来选车逛展的顾客络绎不绝。 “现在国家补贴加上厂家补贴，最高能省四、五万元，价格挺划算的，就想趁此机会，把家里开了10多年的汽车换一辆。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部