人民网记者 车柯蒙

对1级能效或水效标准的16类家电产品补贴20%、出台更有力度的汽车置换更新补贴政策、发放家居家装消费券3亿元……当国庆假期遇上第三届中国（四川）国际熊猫消费节，巴蜀大地上，政策红利正激发消费活力，点亮美好生活。

今年以来，消费品以旧换新政策不断优化扩围，各类政策红利逐步落实落细，北京、天津、上海等20个地区出台了个人消费者汽车置换更新政策；江苏、浙江、湖北等31个地区均已实施新的家电以旧换新补贴；京东、天猫、苏宁易购等电商平台全面参与家电以旧换新……这个国庆假期，消费品“以旧换新”加快推进，绿色消费活力持续迸发。

在此前举行的国家发展改革委新闻发布会上，财政部有关负责人介绍，已下达600亿元超长期特别国债资金，保障中秋、国庆期间消费品以旧换新补贴资金需求。

在政策带动下，家电市场消费潜力在这个假期进一步释放。商务部数据显示，国庆假期前三天，有104.55万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.61万台，销售额达到73.57亿元。其中，排名前三的家电品类为空调、电冰箱、电脑。

记者了解到，自家电以旧换新政策实施以来，已经有超676.48万名消费者购买8大类家电产品958.09万台，带动销售超453.15亿元。在这8大类家电中，一级能效产品销售额占比达到91.96%。

如何让消费者“去旧更容易，换新更愿意”？家电企业纷纷出招。长虹通过自研会员小程序，在线对旧家电进行评估，根据旧家电类型、规格给出合理的估价，消费者可在线预约上门回收服务；海信在政府单台至高补贴2000元基础上，推出了单台至高再补2000元的政策，让广大消费者享受到了双重的实惠……

今年6月，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》，汽车以旧换新补贴年度资金总额近112亿元。政策影响下，车市热度同样火爆。

国庆假期，天津国家会展中心人头攒动，在2024中国（天津）国际汽车展览会上，展出的950台车辆中，新能源车辆达410台，智能网联和新能源汽车领域的创新技术得以集中展示。记者了解到，车展组委会推出了一系列购车优惠政策，包括天津市的以旧换新补贴和与车企合作的专属优惠，吸引了大量潜在购车者。

中国汽车流通协会数据显示，8月份全国乘用车零售量为190.5万辆，环比增长10.8%。其中，新能源汽车零售量为102.7万辆，环比大幅增长17%。国家税务总局数据显示，4至8月份，新能源汽车销量同比增长38.4%，增速较3月份提高10.9个百分点；二手汽车销量同比增长6.2%，增速较3月份提高10.8个百分点。

(责编：孙红丽、吕骞)

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