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我国算力总规模居世界前列

2024年10月06日10:57 | 来源：新华社
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　　工业和信息化部总工程师赵志国在近日于郑州举行的2024中国算力大会上表示，在算力领域，全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFLOPS，位居世界前列。

　　算力是数字经济发展的“底座”。近年来，相关部门推出一系列举措，推动提升算力综合供给能力，工业、教育、医疗、能源等多个领域算力应用项目超过1.3万个，全国算力中心平均电能利用效率（PUE）降至1.47，创建国家绿色数据中心246个。

　　赵志国表示，工业和信息化部将强化规划设计，促进东西部算力高效互补和协同联动；完善多元配置机制，面向人工智能等新兴产业制定发展规划，建设一批智算中心；完善互联互通机制，建设全国一体化算力体系。

　　在统筹技术创新和产业创新方面，还将推动高端芯片、架构设计、大模型算法等基础软硬件技术实现更大突破，开展“算力强基揭榜挂帅”，打造典型应用场景，加快推进算力赋能新型工业化。（记者张辛欣）

(责编：宋心蕊、袁勃)
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