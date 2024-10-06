中国支付清算协会、中国银行业协会9月29日发出倡议，鼓励支付行业主体在小微企业和个体工商户支付手续费降费措施于9月30日到期后，延续部分降费项目标准。

记者了解到，主要商业银行、非银行支付机构和中国银联等清算机构纷纷响应倡议内容，发布接续安排和优惠措施。四大行均表示将自2021年9月底施行、2024年9月底到期的部分手续费优惠减免举措延续三年，延至2027年9月。

工商银行表示，对于减费项目通过系统主动识别目标客户，做到应减尽减。农业银行将继续免收小微企业和个体工商户单笔10万元以内单位结算账户通存通兑汇款手续费，并继续对小微企业和个体工商户开立外汇资本金账户和外汇结算账户的开户手续费实施5折优惠。中国银行将长期对全部企业客户安全认证工具工本费实施成本定价，继续同步降低对商户的收单服务费。建设银行将继续对小微企业和个体工商户免收开户、账户选号、组合印鉴管理、印鉴变更与挂失等手续费。

招商银行表示，将对全量客户免收数字证书费、账户管理费和手续费，对账户开户手续费实施5折优惠。北京银行宣布继续免收全部单位结算账户开户手续费、管理费和年费等。

据悉，中国银联将联合成员机构对减费让利措施延续三年。2021年9月以来，中国银联已携手商业银行实施银行卡刷卡手续费优惠，对小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免。

支付宝表示，从2024年9月30日起，支付宝将“收钱码商家提现手续费免费”“小微商户网络支付服务费（收单手续费）费率9折”两项优惠政策延续一年。

财付通表示，将延续降费政策。在此基础上，对于符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，其支付手续费在微信支付官网公示标准的基础上打9折。

拉卡拉表示，将持续做好小微企业和个体工商户的降费传导、支付账户余额提现手续费的降费优惠措施。

2021年6月，中国人民银行等四部门联合印发《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，要求支付行业主体降低银行账户服务费、刷卡手续费等政府定价和指导价类支付手续费收费项目收费标准。通知自2021年9月30日起施行，其中，票据业务降费期限为长期，其余降费措施优惠期限为3年。

截至2024年二季度末，中国支付清算协会会员单位累计为各类市场经营主体减费让利超1000亿元，有效降低小微主体经营成本，支持实体经济发展。（记者任军）

(责编：宋心蕊、袁勃)

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