新华社杭州10月6日电 题：年增长超8%！浙江这座县城做对了什么？

开栏的话：

县域是国民经济的基本单元。当前，中国经济承压前行。在国内外形势复杂严峻的背景下，对优势县域经济发展路径和经验进行解读，具有重要的启示意义。即日起，新华社推出“中国经济样本观察·县域样本篇”系列报道，选取东中西部区位和资源禀赋各不相同、产业发展各具特色的县（区、市），通过讲述这些地区在压力挑战下逆势突围、开拓创新、转型升级的鲜活故事，展现中国经济广阔的发展空间，以及强大的韧性和活力。

新华社记者魏一骏

近来，浙江南部一座沿海的县城，频频以“不受干扰的发展速度”破圈：

不久前发布的《中国“千亿县”发展研究报告（2024）》披露，2023年城镇县域消费水平最高的是浙江乐清市，人均消费支出达57682元，直逼北上广深一线城市；

7月底，全球知名期刊英国《经济学人》发表文章，称中国最近一批新型城镇表明快速增长仍有可能，其中对乐清2023年高达8.4%的地区生产总值增速表示关注和好奇，并对于乐清“是如何保持近乎奇迹般的增速”进行了深入分析。

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位于浙江东南沿海的乐清，是一座拥有147万人口的县城。在当下经济承压、消费需求普遍不足的形势下，这座有8个高速口、3个动车站以及多个大规模商业综合体的小城，依然车水马龙、喧哗热闹，令人感受到不同寻常的繁荣与活力。

而更深层打破人们对县城刻板印象的，还是乐清隆隆作响的“内部发动机”——众多厂家订单已排到年底，不少企业新厂房正在建设，外来创业者不断落户……

乐清，如何做到逆势上扬？

“订单早已排到年底”

9月底，位于乐清淡溪镇第三工业区的温州国业电子科技有限公司车间内一派繁忙。“订单早已排到年底，多条生产线正连轴转。”公司负责人倪晓和十分喜悦。这家创办于2013年的企业，用了约10年时间发展成连接器领域的“全能选手”，产品涵盖汽车、通信、工业、航空航天和医疗等领域，平均日产量达100万只。

国业电子并非个例。目前，乐清很多企业的订单都“接不过来”，还有不少企业在增产扩容。

乐清以电气产业为经济支柱，有“中国电器之都”之称。在温州所辖12个县（区、市）中，乐清的经济体量位列第一。近年来，电气企业面临诸多挑战：国际运价上涨、市场订单减少、物流畅通性不足、经营成本高企……还有持续困扰制造业的一线工人招聘难、技术人才引进难等问题。

但乐清的发展没有失速：2023年，乐清全市生产总值1663.53亿元，比上年增长8.4%；今年1至8月，乐清规上工业增加值同比增长15.9%，在浙江全省45个工业大县中排名第一。

乐清不受影响的速度，来自两方面的奋力破局：

——一方面做强基本盘，传统产业向智能化、数字化、绿色化转型，企业技改力度很大，通过对生产线与管理环节的改造，智能电气产品质量明显提高，企业不断做强并进军高端欧美市场。

——另一方面寻找新赛道，将电气产业和新能源产业融合发展，向新能源汽车、充电桩、储能等方向突破。在工业和信息化部发布的45个国家先进制造业集群名单中，乐清电气产业是全国唯一一个以县域主导入选的集群。

当地经信干部如此描述：“据初步统计，我们全市企业整体发展有‘3个三分之一’：三分之一是传统改造升级、降本增效，三分之一是新赛道高速增长，三分之一是固守传统、仍在观望状态。前两个带动了整体发展，最后一个是今后重点引导转型的部分。重点是，我们发展新赛道是适度拓展，都是因地制宜围绕电气电子。”

“电气产业是乐清工业经济的起点和基本盘，乐清坚持智能化、数字化、绿色化方向，持之以恒做优做强传统优势产业，鼓励企业加大技术创新和设备投入。”乐清市经济和信息化局相关负责人说。

新兴产业的快速增长带动乐清产业结构调整。今年上半年，乐清高端装备制造业实现规上工业增加值133.36亿元，新能源产业实现规上工业增加值72.6亿元，同比分别增长18.1%和20.8%。

溯源韧性背后的动力

乐清的发展韧性，首先来自扎实的产业链——

从家庭作坊模式逐步发展到“中国电器之都”，乐清的产业链不断升级。电气产业覆盖电力能源输电、变电、传感器等200多个系列、6000多个种类、25000多种型号的规格产品。当地拥有电工电气企业超1.4万家，产业链配套率达85%以上，低压电气产品占全国市场份额达65%以上。

电气产品看起来很小，但有塑料件、金属件、紧固件等，涉及十多道工序。这些配套可以在当地迅速实现，本地配套率达85%以上，形成一小时供货闭环。

此外，产业形成了丰富、深厚的生态，能抵御风雨冲击。乐清企业梯度完整，除了正泰、德力西、天正、人民4大龙头企业，中间还有47家国家级专精特新“小巨人”企业，394家省级专精特新企业，全市规上企业2151家。

其次，乐清企业家拥有胆子大、肯吃苦、眼界宽的特质，接棒的第二代企业家继承父辈敢打、敢拼的精神，锐意进取。

“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”——乐清是“温州模式”主要发祥地，民营企业数占比达97%以上，秉承“四千精神”，干事创业氛围浓厚。

经历改革开放40多年，乐清的企业不少已是二代掌门。他们受教育和国际化程度高，同时继承了浙商传统的奋斗精神。“从周围企业家身上看不到‘躺平’的态度，尽管大家都感觉很难，但也都在抓技改、促创新、听讲座、拓市场，积极想办法。”浙江珠城科技股份有限公司总经理张建道说，“我总和员工们说，每个人要努力把能做的事情做到最好。”

最后，服务型政府积极打造一流营商环境。

乐清地方政府有效发挥“有形之手”的力量，强调“亲清”政商关系，平日“无事不扰”，关键时刻帮扶到位，持续推进资源要素市场化改革、打破市场壁垒。

浙江地形“七山一水二分田”，工业用地稀缺，中小企业拿地难。前些年由于发展空间受限，有企业选择外迁。2022年以来，乐清开始试点“数据得地”改革，对企业进行“全景画像”、赋分排名，实现优质企业优先供地。2023年至今，累计为50家优质企业配置用地。

2023年，新驰电气集团有限公司企业数据综合排名在乐清柳市镇位列第一，成功获得20余亩土地。“解决企业最急迫的难题让我们踏实而且有获得感。大家都开玩笑说‘不找书记亮数据、不找市长找市场’。”新驰电气总经理李韶华说。

“像尊重科学家一样尊重每一位企业家”，乐清把每个月11日设为“一心一意为企服务日”，并设立服务热线、“一对一”助企服务，切实解决企业历史遗留、多发频发的重点难题，推动涉企问题高效闭环化解。

乐清当地干部对基本情况和相关工作的熟悉程度令人印象深刻。乐清市委组织部相关负责人告诉记者，当地选用干部注重“以事找人”，让具有专业背景的干部精准服务企业发展，真正做到无事不扰、有求必应。

未来空间有多大？

乐清人对于未来产业的发展思路十分清晰：打造世界级电气产业集群，加强开拓国外市场，增强品牌意识，不断进行深度研发、科技创新……

实现这一目标，人口、人才是重要基石。当大城市人口虹吸效应越来越明显，乐清如何增强对“外来移民”的吸引力？

在温州乐清，一组最新的数据显示：在当地22万户经营主体中，有7.9万余名经营主体的负责人或投资人是“新乐清人”。其中，2023年底在乐清创办或投资企业的“新乐清人”数量同比增长15.5%。

2000年前后，来自全国各地的务工人员接踵而至，在车间、工地、小区做车工、保安、司机、服务员、保洁、保姆。近年来，乐清新居民在本地创业或投资的人数不断攀升，涉及电气制造、餐饮、互联网电商、信息咨询等各行各业。2022年底，参与创立或投资企业的人数达到2.5万人。2023年底，这一数据达到3.1万人。目前，在乐清创业、就业、生活的“新居民”有68.5万人，其中，与乐清支柱产业电气相关的占比较高。

乐清被誉为“创业者最好的学校”。既有成熟的产业链为创业者托底，更有倡导边学边干、不怕失败的容错环境。李志雄在创立俊郎电气前，已经创业失败了至少3次。他用了14年时间，靠着不断积累的经验、技术、资源，以及对市场未来走向预判的眼光，让俊郎电气成长为国家级专精特新“小巨人”。

为什么愿意移民乐清？很多受访者说，这里不是靠关系办事的“熟人社会”，讲规矩、不排外。

乐清对外来人才的包容，体现在事业、生活的方方面面：不久前，乐清多家单位联合推出“新居民”金融服务专场，为8家在乐异地商会集体授信，授信总额达120亿元；推出人才“安居乐业”政策，常态化开展人才住房配售活动；完善外来随迁子女就学政策保障体系，全市公办学校实行“零门槛入学、无条件转学”；首创企业实用型人才自主认定机制，将无职称、无高学历而实操技术出众的企业“关键人才”纳入人才政策体系。

即便不能留下人才，也要争取与人才合作。

2023年，乐清在招引人才上再推一项率全省之先的创举：实施“科技副总”柔性引才机制，招聘高校教授作为企业副总，目前已有82名“科技副总”助力推动科技成果转化。

温州市先进金属材料重点实验室主任林继兴博士，去年受聘成为首批企业“科技副总”。加盟永固集团股份有限公司后，他带领团队开展核心技术攻关，解决了金具在高寒低温下脆性断裂的难题，开发出高性能节能铝合金电力金具结构，大幅提高了产品强韧、低耗耐候性能。

统计数据显示，首批聘任“科技副总”的30家企业，年产值平均增长15%，平均研发投入占比从4%增长到4.6%。

此外，为打造现代化产业集群，乐清还在不断优化产业链条。8月初，中国赛宝(东南)实验室开始投入使用。原来本地缺少检测资源，产品送到外地去检测，最少花两天时间，现在时间成本大大降低。

“实验室好比‘工业医院’，除了检测样品，我们还会对故障进行分析并反馈给客户。”中国赛宝(东南)实验室工程师朱晓熔说，“正式投运以来，所有设备都开足马力，仍然供不应求。”

“乐清智能电气、新能源产业发展迅猛，而温州为乐清针对性引进权威检测机构，最快当天就可以出检测报告，对提升当地企业竞争力、完善产业链配套服务帮助很大。”朱晓熔说。

更值得关注的是，为乐清产业量身定制的本土大学——温州理工学院乐清校区也在加快建设，预计2026年建成……乐清擘画的未来蓝图与发展雄心不容小觑。

郡县治，天下安。县域经济是支撑推动中国经济高质量发展的重要力量，透过乐清这个样本，可以思考县域经济爬坡过坎、开路拓新的更多可能性。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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