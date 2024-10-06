人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。

公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22405万人次，环比下降1.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长74.5%；公路营业性客运量3580万人次，环比增长4.2%，比2023年同期增长0.5%，比2019年同期下降44.9%。

铁路方面，10月5日，铁路客运量1788.1万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长5.1%，比2019年同期增长31.6%。

民航方面，10月5日，民航客运量231.67万人次，环比增长4.9%，比2023年同期增长14.9%，比2019年同期增长20.5%。

水路方面，10月5日，水路客运量157.87万人次，环比下降12.6%，比2023年同期下降4.7%，比2019年同期下降16.3%。

记者梳理发现，自10月1日到10月5日，国庆假期全社会跨区域人员流动量已经连续5天超2.8亿人次，10月1日当天跨区域人员流动量更是超过3.3亿人次。

10月6日，国庆假期进入后半段，各地迎来返程阶段，客流持续高位运行。各地交通运输部门继续全力做好交通运输服务保障工作。

在浙江，为确保轨道交通运营安全平稳，当地交通运输部门指导运营单位提前制定假日运输保障方案、强化站点安检、做好安全隐患排查治理工作。督促各市落实危险货物运输重大事故隐患排查，确保隐患发现在早，化解在小。指导相关单位严格对照专项施工方案，落实安全防护及管控措施；同时加强与公安交警、路政等部门协同，避免因施工导致长时间、长路段拥堵。

针对国庆假期探亲旅游高峰，杭州等旅游热门城市延长地铁营运时间，视实际客流情况加开地铁班次。与文旅部门合作加大接驳摆渡公共交通运力投放力度，指导舟山、杭州等重点区域制订客流高峰旅客应急疏运预案。

在重庆，当地交通运输委多举措抓好国庆假期运输服务保障工作。一是研判往年出行趋势，在各大热门景点、枢纽常态配置应急网约车、出租车350辆，临时增开旅游专线和公轨接驳线132条、“黄金3号”游轮1艘，公路沿线服务设施（含观景平台）应开尽开，全面联通中心城区28个重点交通枢纽，更好满足游客“吃喝玩游购”等出行需求。二是组织5支专项督查组深入全市32个在建重点项目开展暗访督导，要求做到安全施工、该停则停；除全幅断道施工项目外，暂停涉路施工，全力保通保畅。

(责编：孙红丽、吕骞)

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