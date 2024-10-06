人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行

2024年10月06日15:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。铁路黄金周运输启动以来，全国铁路旅客发送量已连续6天超1700万人次，运输安全平稳有序。

“截至10月6日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.55亿张。”国铁集团相关负责人表示，从12306预售情况来看，全国铁路进入返程客流高峰，长途客流开始攀升，总体客流呈现明显增长态势，部分时段和区段客流高度集中，运力与需求矛盾比较突出。

据该负责人介绍，10月6日，北京至上海、成都至西安、广州至湛江、广州至南宁、大连至沈阳、北京至呼和浩特、北京至太原、广州至长沙、北京至沈阳、深圳至长沙等区间客流相对集中。从余票情况看， 10月6日至8日，北京至保定、石家庄、郑州、大同、太原、沈阳，上海至苏州、南京、杭州、徐州、合肥，广州至南宁、南昌、长沙、衡阳、贵港，杭州至合肥，武汉至信阳，兰州至西宁，成都至重庆等区间尚有余票，旅客朋友可通过铁路12306关注各地加开列车情况和余票信息，根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可以选择候补购票、中转换乘等方式购票。

据了解，各地铁路部门积极应对返程客流高峰，千方百计挖掘运输潜力，及时在热门方向、时段和区间加开旅客列车，增加运力投放，全力服务和保障旅客出行。

此外，各地铁路部门加强站车服务，优化进出站流线，增加验证、安检、检票通道和售票窗口数量，加大安检查危力度，保障餐饮、供水等基本服务，努力供应“一盒好饭”，强化与地方市政交通接驳，助力旅客平安有序返程。

铁路部门提示广大旅客，进入返程高峰期，铁路客流较大，请及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，切勿“买短乘长”，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部