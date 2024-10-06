人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。铁路黄金周运输启动以来，全国铁路旅客发送量已连续6天超1700万人次，运输安全平稳有序。

“截至10月6日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.55亿张。”国铁集团相关负责人表示，从12306预售情况来看，全国铁路进入返程客流高峰，长途客流开始攀升，总体客流呈现明显增长态势，部分时段和区段客流高度集中，运力与需求矛盾比较突出。

据该负责人介绍，10月6日，北京至上海、成都至西安、广州至湛江、广州至南宁、大连至沈阳、北京至呼和浩特、北京至太原、广州至长沙、北京至沈阳、深圳至长沙等区间客流相对集中。从余票情况看， 10月6日至8日，北京至保定、石家庄、郑州、大同、太原、沈阳，上海至苏州、南京、杭州、徐州、合肥，广州至南宁、南昌、长沙、衡阳、贵港，杭州至合肥，武汉至信阳，兰州至西宁，成都至重庆等区间尚有余票，旅客朋友可通过铁路12306关注各地加开列车情况和余票信息，根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可以选择候补购票、中转换乘等方式购票。

据了解，各地铁路部门积极应对返程客流高峰，千方百计挖掘运输潜力，及时在热门方向、时段和区间加开旅客列车，增加运力投放，全力服务和保障旅客出行。

此外，各地铁路部门加强站车服务，优化进出站流线，增加验证、安检、检票通道和售票窗口数量，加大安检查危力度，保障餐饮、供水等基本服务，努力供应“一盒好饭”，强化与地方市政交通接驳，助力旅客平安有序返程。

铁路部门提示广大旅客，进入返程高峰期，铁路客流较大，请及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，切勿“买短乘长”，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：孙红丽、吕骞)

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