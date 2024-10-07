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文旅火 促销热 服务优：国庆假期消费成色足

2024年10月07日00:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月6日电　题：文旅火 促销热 服务优：国庆假期消费成色足

　　新华社记者周凯、赵颖全、白田田

　　国庆假期，消费市场热点纷呈。记者走访重庆、湖南、海南等地看到，丰富的文旅活动带动消费热潮，以旧换新、发放消费券等政策措施助燃市场，地方政府和经营主体通过创新业态、升级服务激发消费潜能，展现出节假日经济的韧性和活力。

　　“多彩活动”“宝藏县城” 带火文旅消费

　　“我和我的祖国，一刻也不能分割……”10月1日晚，位于重庆两江新区的龙兴足球场外，上千名市民游客挥舞着手中的小国旗，合唱《我和我的祖国》，用嘹亮歌声祝福祖国，也拉开了首届重庆市民音乐节的大幕。

　　作为两江新区重点打造的城市名片之一，重庆市民音乐节将从国庆节持续到年底。主办方相关负责人介绍，除了开幕式当天的大合唱、川剧变脸、市民集市等活动，音乐节还将邀请摇滚、传统曲艺等表演团队，为市民游客提供高品质的艺术演出。

　　国庆假期，多地举办丰富多彩的文旅活动，吸引客流带动消费。

10月4日，三亚市大东海旅游区游人如织。新华社记者赵颖全　摄

10月4日，三亚市大东海旅游区游人如织。新华社记者赵颖全　摄

　　在海南三亚，亚特兰蒂斯景区呈现融合科技与艺术的无人机表演，以独特方式献上国庆祝福；景区“失落的空间”水族馆以精心定制的水下横幅，向游客展示庆祝祖国华诞的祝福语。

　　三亚市旅游和文化广电体育局的数据显示，9月30日至10月4日，三亚全市经营性住宿设施接待过夜游客约73.10万人次，平均入住率64.05%，同比提高5.88个百分点。

　　与此同时，“宝藏县城”受到青睐。很多地方深挖当地特色资源，完善基础设施，让越来越多的人热衷“奔县”，县域消费成为市场亮点。

　　5000只“水母”烟花腾空而起，展现“只此青绿”的极致浪漫；主题焰火“武林盛焰”演绎中华传统武术，尽显东方美学……10月2日晚，在湖南浏阳天空剧院上演的国风烟花大会引得游客阵阵欢呼。导演黄成说，本次大会着力打造以国风为主题的烟花文旅IP，联动民族技艺、潮流科技等元素，为观众带来独特观赏体验。

　　作为全国百强县和“中国花炮之乡”，浏阳抓住“小城游”火热机遇，以烟花大会“引流”，全面激发假日经济活力。国庆期间，当地围绕花炮、美食、非遗等推出8大主题20余项活动。据统计，10月1日至3日，浏阳13家景区共接待游客超30万人次，实现旅游收入约1.7亿元。

　　“换新”“促销”政策助力 拉动消费增长

　　10月3日，位于重庆两江新区的京东电器超级体验店里，前来购买家电的市民络绎不绝。正在选购冰箱的邹先生说：“买冰箱享受售价20%的政府补贴，家里的旧冰箱商家回收后再补贴售价的2%，挺划算的。”

市民在重庆两江新区京东电器超级体验店内选购电器。新华社记者周凯　摄

市民在重庆两江新区京东电器超级体验店内选购电器。新华社记者周凯　摄

　　“在国家以旧换新等补贴政策基础上，我们还推出了国庆折扣、送购物卡等促销活动，并设有55个互动体验区，满足消费者逛、玩、买等多元需求，提供产品深度体验。”店长田昊宸介绍说，10月1日至4日，店铺客流2.5万多人次、销售额4363万元，分别同比增长111.7%、100%。

　　重庆市商务委数据显示，国庆假期前3天，全市累计申领家电补贴资格5万多人次，享受政府补贴4000多万元，带动家电销售额超过2.3亿元。

　　除了以旧换新，多地结合自身特点出台消费优惠举措，让“金九银十”成色十足。

　　“这款表看中很久了，免税店不但价格实惠，国庆期间还有10倍积分，相当于又省了3800元。”在三亚市国际免税城，为父亲挑选腕表的青岛游客罗甄女士说。

　　国庆期间，三亚市国际免税城、海旅免税城等经营主体继续发放离岛免税消费券，最高优惠2500元。三亚国际免税城相关负责人表示，通过组合折扣、多倍积分等国庆促销活动，推动“免税+”多元业态发展，为海南文旅市场“添把火”。

　　创新业态升级服务 激发消费潜能

　　开着摩托艇追风逐浪、潜入水底移植珊瑚……来自河北唐山的游客王斌带着两个孩子，在三亚蜈支洲岛玩得十分尽兴。

　　蜈支洲岛旅游区企管部负责人陈宏介绍，国庆假期，蜈支洲岛全面升级游乐消费场景和配套服务，为亲子家庭等量身定制海岛美食品尝、潜水考证、珊瑚移植等产品，打造难忘的海岛科普之旅。

10月4日，在海南三亚蜈支洲岛旅游区，游客体验海上项目。新华社记者赵颖全　摄

10月4日，在海南三亚蜈支洲岛旅游区，游客体验海上项目。新华社记者赵颖全　摄

　　日落时分，长沙湘江边的江阁广场上，游客们拿出手机记录杜甫江阁灯带一层一层点亮的绝美瞬间；青年男女身着传统服装，以阁楼为背景拍照。国庆期间，“国风”游成为很多游客来长沙的必选打卡项目。

游客身着古装在杜甫江阁前拍照打卡。新华社记者白田田　摄

游客身着古装在杜甫江阁前拍照打卡。新华社记者白田田　摄

　　这个国庆假期，多地创新业态，推出科普游、“国风”游等项目，挖掘消费新增长点；同时，通过升级旅游设施、优化配套服务等，提升消费体验，激发消费潜能。

　　长沙交通部门增派人手，有序引导杜甫江阁周边车流、人流，新建的游客服务中心前不久投用，为游客准备了寄存柜、充电宝，免费提供急救药物、婴儿用品等；三亚文旅部门联动各商圈、景区多渠道推广展示三亚文旅活动日历，并安排专人介绍日历使用方法；重庆在洪崖洞、磁器口古镇等热门打卡地增加安保人员，提示市民游客合理规划出行路线……

　　重庆大学经济与工商管理学院教授廖成林表示，延续国庆假期消费市场活跃态势，有关部门和地方需加大相关补贴政策落地扩面，创新产品业态进一步丰富供给，持续扩大内需拓展消费潜能。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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