中国人民银行近日发布的报告显示，截至2024年8月末，中国人民银行共与42个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议，其中有效协议29份，互换规模超过4.1万亿元人民币。

央行间双边本币互换是一种融资安排，一国央行可以用自己的货币置换另一国货币。互换资金可用于支持双边贸易投资活动，有助于节约汇兑成本、降低汇率风险。

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

中国人民银行发布的《2024年人民币国际化报告》显示，中国人民银行不断深化与境外央行间货币合作，货币互换安排成为全球金融安全网的重要组成部分。

互换协议规模是可使用互换资金的上限，并不等同于资金实际使用规模。根据报告，截至2024年8月末，境外货币当局实际动用人民币余额916亿元，中国人民银行实际动用外币互换资金余额折合人民币6.8亿元。

此外，报告称，截至2024年8月末，中国与31个“一带一路”共建国家签署了双边本币互换协议，在19个“一带一路”共建国家建立了人民币清算安排。（记者王希）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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