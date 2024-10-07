人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1至8月我国电信业务收入、总量同比分别增长2.7%和11.1%

2024年10月07日05:03 | 来源：新华社
小字号

　　记者近日从工业和信息化部获悉，今年1至8月，电信业务收入累计完成11732亿元，同比增长2.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%，通信行业运行基本平稳。

　　值得一提的是，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，新兴业务收入保持两位数增速。工业和信息化部数据显示，三家基础电信企业积极发展大数据、云计算、物联网等新兴业务，1至8月共完成业务收入2897亿元，同比增长10.5%，其中，云计算和大数据收入同比分别增长12.3%和61.6%，物联网业务收入同比增长12.6%。

　　此外，千兆用户快速发展，截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.59亿户，比上年末净增2307万户。（记者王悦阳）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部