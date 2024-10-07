记者近日从工业和信息化部获悉，今年1至8月，电信业务收入累计完成11732亿元，同比增长2.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%，通信行业运行基本平稳。

值得一提的是，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，新兴业务收入保持两位数增速。工业和信息化部数据显示，三家基础电信企业积极发展大数据、云计算、物联网等新兴业务，1至8月共完成业务收入2897亿元，同比增长10.5%，其中，云计算和大数据收入同比分别增长12.3%和61.6%，物联网业务收入同比增长12.6%。

此外，千兆用户快速发展，截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.59亿户，比上年末净增2307万户。（记者王悦阳）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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