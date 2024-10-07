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江苏南京国庆假期消费市场繁荣活跃

大卖场迎来“换新”潮

本报记者 姚雪青
2024年10月07日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日的南京车展上，汽车以旧换新政策吸引了许多消费者。
　　张 琦摄（影像中国）

　　9月26日召开的中共中央政治局会议提出，“要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。”

　　补贴叠加、单品直降、厂家让利……国庆假期，江苏南京围绕促消费推出各项优惠活动，特别是以旧换新政策让实实在在的优惠直达群众，激发了很多消费者的购物热情。

　　“家里的空调还是10年前买的，制冷效果差，噪声还大，趁过节想买台新的。”10月2日上午，南京市民鲁俊走进苏宁易购新街口店购物。

　　“现在正好有以旧换新活动，有政府发放的政策补贴和商场的促销优惠，家里的旧空调还能回收抵扣，折扣力度很大！”店长王以生介绍。9月7日开始，江苏启动“2024年苏新消费·绿色节能家电以旧换新专项活动”，空调、电视、冰箱等17类家电参加活动，其中一级能效商品补贴20%、二级能效商品补贴15%。

　　打开相关APP上“绿色节能家电补贴活动”里的“空调”选项，实名认证后即可享受补贴资格。在几家品牌专柜挑选时，鲁俊更加留意商品上的“一级能效”标签，最终选购了一台无风感智能空调，噪声值只有18分贝，既静音高效又省电环保。

　　补贴怎样申请？柜台输入顾客的注册号开好销售单，单子自动关联到相关APP上。鲁俊从手机上看到扣减后的价格：原价5699元，苏宁单品让价699元、工厂让价补贴400元，因属于一级能效商品，在活动减免基础上享受以旧换新政策补贴20%即920元，最终付款3680元，一共优惠了2019元。

　　鲁俊预约好第二天上门送货安装的时间后，店员介绍，可以按照挂机300元、柜机600元的价格，同步安排拆旧机回收。

　　王以生介绍，家电以旧换新活动上线后，门店日客流增幅达400%，日销售额同比增长近300%。

　　同一天下午，南京市民顾飞来到蔚来汽车江北虹悦城门店，试驾他之前在车展上看中的一款纯电动车。

　　“我有辆开了10年多的油车，想要换个电车。”在试驾后，顾飞觉得挺满意，“配置比较好，提速时静音效果不错，后续保养费用也便宜。”

　　和不少消费者一样，顾飞也是奔着汽车以旧换新补贴政策来的。门店销售人员给他算了一笔账：整车购买的价格是33.8万元，根据江苏省从7月25日起开展的汽车置换更新补贴政策，新车价格在25万元以上的，新能源车每辆补贴1.8万元。消费者可通过“2024年江苏省汽车置换更新补贴申请入口”自行申请。此外，门店还配套了增值服务——成功评估并置换旧车的，赠送一年高阶辅助驾驶以及车贷利率优惠等活动。

　　就在顾飞试驾的同时，预约前来的门店第三方合作商对他开来的二手车进行了综合评估。通过查看车件和车漆，以及事故出险报告，根据市场价初步开出了4.8万元的回收价格。“这样算下来，只用27.2万元就能拿下新车了。”顾飞说。

　　南京市商务局市场运行和消费促进处处长赵航介绍，今年4月15日开始，南京市投入1亿元发放汽车消费补贴，惠及4.8万余人，其中以旧换新占比约20%，带动汽车消费约100亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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