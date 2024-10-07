吴 燕

消费品以旧换新，一手撬动消费，一手拉动投资，既惠民生又利企业，既利当前又利长远。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，持续释放巨大内需市场潜力。“金九银十”消费旺，各地各部门正紧抓时间窗口，充分释放政策效应，激发市场活力。

补贴优惠加速落地，居民生活焕新升级。截至9月29日零时，全国511万名消费者购买八大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售额超335亿元。汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，给居民带来更美好的生活体验。

需求激发创新动力，企业生产转型升级。今年1—8月份，消费品制造业投资同比增长14.9%，汽车、家电、家居家装等销量大幅增长。更加绿色节能、科技含量更高、用户体验更好的产品受到青睐，激发企业创新积极性，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向迈进。

以旧换新，潜力巨大。各地各部门正积极行动，在审核上提速、在服务上提质，推动以旧换新“换”出加速度，拉动内需增长“跑”出新成效。

《 人民日报 》（ 2024年10月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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