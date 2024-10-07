中新社北京10月6日电 (记者 阮煜琳)中国物流与采购联合会6日发布数据显示，9月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.8%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续3个月徘徊在49%附近。综合指数变化显示，全球制造业恢复状况较上月略有下降，整体恢复力度仍待提升。

分区域看，9月份，欧洲制造业PMI为47.3%，较上月下降0.7个百分点。从欧洲制造业PMI走势看，欧洲经济恢复基础不牢固，下行风险仍存，欧洲经济仍面临地缘政治冲突和区域内需求不足的压力。9月份，美洲制造业PMI为47.8%，较上月上升0.2个百分点，但连续3个月在48%以下，意味着美洲制造业弱势运行趋势未变。

9月份，非洲制造业PMI为50.3%，较上月上升1.9个百分点。非洲制造业虽较上月加快恢复，但从各月走势看，非洲制造业恢复的稳定性仍待观察。9月份，亚洲制造业PMI为50.7%，较上月上升0.1个百分点，连续9个月在50%以上。分析认为，从指数变化看，在中国制造业向好恢复的带动下，亚洲制造业PMI继续保持稳定增长。四季度，中国经济恢复动力将继续增强，有望带动亚洲经济恢复动能继续提升。

分析称，随着世界主要国家货币政策趋于宽松和通胀压力的缓解，经济恢复向上动能正在积聚，世界主要机构预测也趋向乐观。展望四季度，世界主要国家货币政策仍有继续宽松的空间，财政政策也有望继续发力，全球经济有望向好恢复。(完)

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