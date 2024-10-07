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科学家揭秘大气急流对气候和生态的影响

本报记者 李洁 张哲浩
2024年10月07日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：科学家揭秘大气急流对气候和生态的影响

西北大学城市与环境学院教授徐国保近日以第一作者身份在国际期刊《自然》发表长文《大气急流影响了欧洲七个世纪的极端事件》。研究团队系统地探讨了大气急流的位置变化对欧洲森林生态系统和社会、经济的影响，揭示了西北欧和东南欧之间对比鲜明的气候条件对农业、经济和社会的影响。

急流是位于上层大气中的高速风带，分别在北半球和南半球由西向东环绕地球。急流的位置并不固定，会随着高、低压系统的位置和强度变化而向北或向南移动，甚至改变其路线。这些高、低压系统直接影响地球表面的气候条件，因此急流位置的变化会导致天气状况的改变，包括热浪、洪水和干旱等极端事件，进一步影响农业生产力和全球粮食安全。

在北半球，急流在欧洲的位置变化，导致西北欧（如不列颠群岛）和东南欧（如巴尔干半岛）出现相反的气候状况和极端天气现象，形成了一个类似于跷跷板的气候“偶极”模态。当急流处于极北位置时，西北欧（不列颠群岛）的天气会变得更寒冷、潮湿，而地中海和巴尔干半岛则会变得更温暖、更干燥；相反，当急流向南移动时，它会把温暖干燥的空气拖到不列颠群岛上空，把温度更低、湿度更大的空气推向欧洲东南部。

为了分析欧洲地区急流位置的历史变动情况，研究团队通过使用来自欧洲各地对温度变化敏感的树木年轮样本，重建了过去700年的急流变化。经过长时间的比对、交叉定年、重建，徐国保团队发现，西北欧和东南欧的气候“偶极”现象在几个世纪以来一直存在，并且在北极急流位置异常偏北或偏南时最为显著。

研究团队利用了现有的气候重建数据以及数个世纪以来关于热浪、干旱、洪水、风暴、收成、饥荒、疾病等欧洲丰富且可靠的文献数据集，发现了急流纬度位置的极端变化与生物物候（葡萄收获）、农业经济和人类人口影响之间存在着某种联系。

据介绍，团队研究成果加深了人类对工业化之前自然气候系统变异性的理解，为改善研究人员赖以预测未来气候的模型提供了关键数据，并揭示了自然气候变异如何影响人类社会。

(责编：郝帅、杨迪)
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