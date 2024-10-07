原标题：“科技红娘”牵起创新链与产业链

广东高校科技成果转化中心的技术经理人张红泉近来心里美滋滋的，因为他所促成的一桩产学研合作已经开花结果——广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“亚数”）总经理苏毅强兴奋地告诉他，公司和广东工业大学合作研发的新系统运行良好，每年能为企业节省成本上千万元。

这段企业与高校的“良缘”，还要追溯到2020年。当时，广东高校科技成果转化中心的技术经理人团队正对佛山市顺德区的装备制造企业进行摸排调研，收集分析其发展瓶颈，探寻数字化智能化转型路径。

“每天顶着烈日来回跑，身体上虽然累，但心里很‘燃’。”张红泉笑着说。经过数十次对接洽谈，他发现，亚数与许多高端数控企业一样，生产数控机床需要购买国外的控制系统，设备相关费用占了生产成本的30%，导致企业长期深陷低利困局，发展缓慢。

“想要在新一轮的产业变革中站稳脚跟、不受制于人，必须实现关键技术突破。”苏毅强说，虽然亚数从2015年起就有打破国外垄断的决心，却苦于一直找不到合适的技术开发团队。

利用广东高校科技成果转化中心多年建立的“成果库”和人脉圈，张红泉成功联系到广东工业大学制造工程系副教授高伟强，他的科研项目《多轴多通道数控车床系统的开发》正好能与亚数的创新需求精准匹配。

一头是企业亟待技术突破引领转型升级，一头是高校的前沿技术需要“伯乐”。经过张红泉的全力引荐，双方首次见面就一拍即合。短短两个月间，在技术经理人团队的操持下，双方便完成了需求调研、精准对接、方案及商务谈判，签订了150万元的产学研合作协议。

如今，经过双方合作研发，国产化控制系统投入应用，不仅打破了国外垄断、降低了生产成本，还能随时自主修改，及时响应客户需求，大大提升了产品的竞争力。

“在科技成果转化的过程中，技术经理人发挥着不可或缺的‘黏合剂’作用。他们就像科技与产业之间的‘红娘’。”广东高校科技成果转化中心主任李家玉告诉记者，自2018年落户佛山以来，该中心便组建了一支以理工科硕、博为主，同时具有企业研发经验的专业技术经理人队伍。他们一面实地调研企业的技术需求形成“需求库”，一面走访挖掘高校、科研院所的科技成果形成“成果库”，再在供需两端穿针引线，为双方沟通交流搭建桥梁，并参与到后续技术交易、商务谈判、转化落地等全流程的成果转化过程中。

“技术经理人既要懂技术、懂市场，还要具备法律、商务、金融等专业能力。”佛山市科学技术局副局长李谦说，佛山作为规模以上工业总产值全国第四的“制造之都”，已对此做出先行探索。自2019年至2023年，佛山连续5年推进技术经理人培育工作，共培养了671名技术经理人。他们有效地发挥了桥梁纽带作用，催生和加快了科技成果的转化应用。截至2023年12月，佛山技术经理人挖掘的企业创新技术需求达3743项，促成的技术交易超过10亿元。

（本报记者 唐一歌 吴春燕）

(责编：郝帅、杨迪)

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