原标题：加快发展绿色智能计算产业

近年来，湖南把绿色智能计算作为催生新产业、新模式、新动能的重要抓手，以绿色低碳安全为保障，以新一代信息技术产业为核心，以多元化场景应用为拓展，构建起覆盖软硬件产品及研发、应用、服务的完整产业生态，形成了具有湖南特色的新质生产力。

9月24日至25日，以“智算万物·湘约未来——算出新质生产力”为主题的2024世界计算大会在湖南长沙举行，这是湖南连续6年举办世界计算大会。智能导盲机器狗、“进化”出感知和触觉的人形机器人、带电作业机器人、健康服务机器人……大会现场，各行各业加速智能化的景象在14个展区精彩呈现，生动诠释着算力、人工智能等产业的发展现状。

音视频装备产业是文化与科技融合的前沿阵地，音视频采集、制作、传输、呈现等多个环节都有着新质生产力的身影。在湖南音视频装备生态展区，湖南蓝亚数字科技有限公司打造的“元宇宙”平台吸引了不少观众驻足。在屏幕上挥动手指，就能自主搭建会议室、办公楼等场景，并引导虚拟数字人随意移动。“不仅如此，我们打造的线上会议室还能放直播、PPT等，可以同时容纳200余人开会。”公司相关负责人介绍，“元宇宙”节省了企业线下办活动的成本，还可以根据需求定制场景，目前已为多家单位提供服务。

“小康小康，我要做血压测量。”在湖南超能机器人技术有限公司展位上，被唤作“小康”的健康服务机器人身高约40厘米，有着圆圆的脑袋和胖胖的身体，体验者把手臂伸进“小康”自带的测试筒内，片刻之后，血压测量报告自动生成。工作人员介绍，现场另一款超能中医健康机器人可为用户提供智能面诊、舌诊、脉诊、问诊等多元化健康评估，并可进行便捷自助体检。

这些有趣的表演不仅是人工智能新应用的一个缩影，更展示了绿色智能计算带来的无限可能。“当前，推进产业数字化、智能化、绿色化的深度融合，是增强产业核心竞争力的大趋势，而计算和通信两个领域的融合开创了智能计算的新天地，是新质生产力的典型代表，智能计算越来越鲜明地展现出其融合性、基础性、战略性、引领性的产业特征。”湖南省委副书记、省长毛伟明说，绿色智能计算发展空间广阔、潜力巨大、动能强劲。湖南锚定这个崭新赛道，坚持顶层设计、前瞻布局，率先提出打造示范区、先导区、集聚区，信创产业从“首创”迈向“首位”，成为全国唯一计算领域先进制造集群；北斗从“天边”走向“身边”，聚集了全国80%以上核心技术资源、产业规模占全国8%；音视频从“融合”转向“融创”，正在打造全国领先的部省共建文化和科技融合示范基地。2023年湖南绿色智能计算产业总产值达7150亿元，约占全国的7.3%。今年上半年，全省绿色智能计算产业总产值约4320亿元，同比增长19.1%。

2024世界计算大会发布《绿色智能计算长沙倡议》，中国计算机行业协会、华为技术有限公司、国家超级计算长沙中心、湘江实验室等13家组织和企业共同倡议，加大先进绿色技术应用，积极引入绿电能源，加快建设绿色数据中心、智算中心，构建灵活高效的算力互联网，打造多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的数字基础设施。

“人工智能赋能千行百业，绿色智能计算产业‘井喷’发展。”毛伟明介绍，预计2025年湖南产业规模将突破1万亿元，力争2030年达到2万亿元左右，培育形成8个以上特色产业集群、10个以上特色产业园区。

加快发展绿色智能计算产业，湖南马不停蹄。湖南省工信厅总经济师熊琛介绍，目前，湖南正在加快建设“源网荷储”等新型电力系统，推动电网算网一体化协同发展；构建国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，加强人工智能芯片、垂类大模型、高效冷却设备等核心技术攻关，打造国家绿色智能计算产业引领区。

据了解，湖南绿色智能计算产业发展规划和支持政策正在研究中，计划每年统筹安排专项扶持资金，优化资金、人才、数据等要素保障，推动计算产业迈向更高发展水平。湖南省工信厅党组书记、厅长王卫安表示，下一步将顺应数字经济智能化、绿色化、融合化发展趋势，结合湖南特色，在音视频装备、新型显示、北斗、人工智能等方面，推动建立新生产关系和新机制，打造具有湖南特色、具有国际竞争力的数字产业集群。

(责编：郝帅、杨迪)

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