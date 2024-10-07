人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快发展绿色智能计算产业

2024年10月07日08:45 | 来源：经济日报
小字号

原标题：加快发展绿色智能计算产业

　　近年来，湖南把绿色智能计算作为催生新产业、新模式、新动能的重要抓手，以绿色低碳安全为保障，以新一代信息技术产业为核心，以多元化场景应用为拓展，构建起覆盖软硬件产品及研发、应用、服务的完整产业生态，形成了具有湖南特色的新质生产力。

　　9月24日至25日，以“智算万物·湘约未来——算出新质生产力”为主题的2024世界计算大会在湖南长沙举行，这是湖南连续6年举办世界计算大会。智能导盲机器狗、“进化”出感知和触觉的人形机器人、带电作业机器人、健康服务机器人……大会现场，各行各业加速智能化的景象在14个展区精彩呈现，生动诠释着算力、人工智能等产业的发展现状。

　　音视频装备产业是文化与科技融合的前沿阵地，音视频采集、制作、传输、呈现等多个环节都有着新质生产力的身影。在湖南音视频装备生态展区，湖南蓝亚数字科技有限公司打造的“元宇宙”平台吸引了不少观众驻足。在屏幕上挥动手指，就能自主搭建会议室、办公楼等场景，并引导虚拟数字人随意移动。“不仅如此，我们打造的线上会议室还能放直播、PPT等，可以同时容纳200余人开会。”公司相关负责人介绍，“元宇宙”节省了企业线下办活动的成本，还可以根据需求定制场景，目前已为多家单位提供服务。

　　“小康小康，我要做血压测量。”在湖南超能机器人技术有限公司展位上，被唤作“小康”的健康服务机器人身高约40厘米，有着圆圆的脑袋和胖胖的身体，体验者把手臂伸进“小康”自带的测试筒内，片刻之后，血压测量报告自动生成。工作人员介绍，现场另一款超能中医健康机器人可为用户提供智能面诊、舌诊、脉诊、问诊等多元化健康评估，并可进行便捷自助体检。

　　这些有趣的表演不仅是人工智能新应用的一个缩影，更展示了绿色智能计算带来的无限可能。“当前，推进产业数字化、智能化、绿色化的深度融合，是增强产业核心竞争力的大趋势，而计算和通信两个领域的融合开创了智能计算的新天地，是新质生产力的典型代表，智能计算越来越鲜明地展现出其融合性、基础性、战略性、引领性的产业特征。”湖南省委副书记、省长毛伟明说，绿色智能计算发展空间广阔、潜力巨大、动能强劲。湖南锚定这个崭新赛道，坚持顶层设计、前瞻布局，率先提出打造示范区、先导区、集聚区，信创产业从“首创”迈向“首位”，成为全国唯一计算领域先进制造集群；北斗从“天边”走向“身边”，聚集了全国80%以上核心技术资源、产业规模占全国8%；音视频从“融合”转向“融创”，正在打造全国领先的部省共建文化和科技融合示范基地。2023年湖南绿色智能计算产业总产值达7150亿元，约占全国的7.3%。今年上半年，全省绿色智能计算产业总产值约4320亿元，同比增长19.1%。

　　2024世界计算大会发布《绿色智能计算长沙倡议》，中国计算机行业协会、华为技术有限公司、国家超级计算长沙中心、湘江实验室等13家组织和企业共同倡议，加大先进绿色技术应用，积极引入绿电能源，加快建设绿色数据中心、智算中心，构建灵活高效的算力互联网，打造多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的数字基础设施。

　　“人工智能赋能千行百业，绿色智能计算产业‘井喷’发展。”毛伟明介绍，预计2025年湖南产业规模将突破1万亿元，力争2030年达到2万亿元左右，培育形成8个以上特色产业集群、10个以上特色产业园区。

　　加快发展绿色智能计算产业，湖南马不停蹄。湖南省工信厅总经济师熊琛介绍，目前，湖南正在加快建设“源网荷储”等新型电力系统，推动电网算网一体化协同发展；构建国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，加强人工智能芯片、垂类大模型、高效冷却设备等核心技术攻关，打造国家绿色智能计算产业引领区。

　　据了解，湖南绿色智能计算产业发展规划和支持政策正在研究中，计划每年统筹安排专项扶持资金，优化资金、人才、数据等要素保障，推动计算产业迈向更高发展水平。湖南省工信厅党组书记、厅长王卫安表示，下一步将顺应数字经济智能化、绿色化、融合化发展趋势，结合湖南特色，在音视频装备、新型显示、北斗、人工智能等方面，推动建立新生产关系和新机制，打造具有湖南特色、具有国际竞争力的数字产业集群。

(责编：郝帅、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部