人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国空间站在轨实验获重要研究进展

2024年10月07日08:50 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：中国空间站在轨实验获重要研究进展

中国载人航天工程空间应用系统总设计师、中国科学院空间应用中心副主任吕从民在9月25日举行的中国载人空间站2024年空间科学与应用学术年会上透露，中国载人空间站自建造以来，空间应用系统已在轨开展百余项科学实验和应用试验，取得包括众多首次在内的重要研究进展。

中国载人空间站2024年空间科学与应用学术年会是中国载人航天工程空间科学与应用领域首次各学科方向集中交流的学术大会，吕从民作《载人空间站科学与应用进展》主题报告时介绍，自空间站建造以来，空间应用系统上行载荷及实验样品近1.8吨，随载人飞船返回6批次近百件样品，重量近100公斤，样品主要包括金属及合金材料、功能晶体、非金属复合材料等材料样品，以及细胞、蛋白质、植株等生命实验样品。

当前，中国空间站科学实验和应用试验阶段性研究成果持续产出：空间生命领域，揭示微重力影响成骨细胞形成变化的作用机制，发现与骨流失相关的10余个潜在重要靶点，有望应用于骨质疏松药物干预；中国首次在轨构建斑马鱼-金鱼藻二元生态系统，在轨稳定运行40余天，实现中国在空间培养脊椎动物的突破；首次在空间完成水稻“从种子到种子”全生命周期培养并完成空间再生稻培养，发现一套新的微重力响应开花途径分子调控；开展线虫、微生物、水稻种子、生物大分子等16种样品舱外暴露实验。

在空间材料领域，金属及合金凝固机理、功能晶体、舱外材料暴露等方面获得系列进展和具有国际影响的重要科学发现，研制了多种具有潜在应用价值的功能晶体材料，性能普遍优于地面。

在微重力流体领域，获得贮箱流体全管理和半管理结构中表面张力驱动流动的完整特征，为我国航天器板式贮箱广泛应用提供科学与技术支撑。在微重力基础物理领域，在轨利用全光阱实现玻色爱因斯坦凝聚态（BEC）制备。

中国科学院副院长丁赤飚视频致辞指出，载人空间站作为国家太空实验室，为中国空间科学与应用研究带来了前所未有的发展机遇，要团结中外优势科技力量，发挥国家太空实验室优势，围绕重大科技问题和国家重大需求，凝练科学目标，制订科学计划，尽早产出有影响的科学成果。

此次学术年会安排有6个学科方向，20余场学术分论坛，并宣布新一届中国载人航天工程空间应用系统专业领域科学工作委员会名单。

(责编：郝帅、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部