原标题：中国空间站在轨实验获重要研究进展

中国载人航天工程空间应用系统总设计师、中国科学院空间应用中心副主任吕从民在9月25日举行的中国载人空间站2024年空间科学与应用学术年会上透露，中国载人空间站自建造以来，空间应用系统已在轨开展百余项科学实验和应用试验，取得包括众多首次在内的重要研究进展。

中国载人空间站2024年空间科学与应用学术年会是中国载人航天工程空间科学与应用领域首次各学科方向集中交流的学术大会，吕从民作《载人空间站科学与应用进展》主题报告时介绍，自空间站建造以来，空间应用系统上行载荷及实验样品近1.8吨，随载人飞船返回6批次近百件样品，重量近100公斤，样品主要包括金属及合金材料、功能晶体、非金属复合材料等材料样品，以及细胞、蛋白质、植株等生命实验样品。

当前，中国空间站科学实验和应用试验阶段性研究成果持续产出：空间生命领域，揭示微重力影响成骨细胞形成变化的作用机制，发现与骨流失相关的10余个潜在重要靶点，有望应用于骨质疏松药物干预；中国首次在轨构建斑马鱼-金鱼藻二元生态系统，在轨稳定运行40余天，实现中国在空间培养脊椎动物的突破；首次在空间完成水稻“从种子到种子”全生命周期培养并完成空间再生稻培养，发现一套新的微重力响应开花途径分子调控；开展线虫、微生物、水稻种子、生物大分子等16种样品舱外暴露实验。

在空间材料领域，金属及合金凝固机理、功能晶体、舱外材料暴露等方面获得系列进展和具有国际影响的重要科学发现，研制了多种具有潜在应用价值的功能晶体材料，性能普遍优于地面。

在微重力流体领域，获得贮箱流体全管理和半管理结构中表面张力驱动流动的完整特征，为我国航天器板式贮箱广泛应用提供科学与技术支撑。在微重力基础物理领域，在轨利用全光阱实现玻色爱因斯坦凝聚态（BEC）制备。

中国科学院副院长丁赤飚视频致辞指出，载人空间站作为国家太空实验室，为中国空间科学与应用研究带来了前所未有的发展机遇，要团结中外优势科技力量，发挥国家太空实验室优势，围绕重大科技问题和国家重大需求，凝练科学目标，制订科学计划，尽早产出有影响的科学成果。

此次学术年会安排有6个学科方向，20余场学术分论坛，并宣布新一届中国载人航天工程空间应用系统专业领域科学工作委员会名单。

(责编：郝帅、杨迪)

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