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国家数据局声明：从未颁发过“个人数据资产拥有权确权凭证”

2024年10月07日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家数据局声明：从未颁发过“个人数据资产拥有权确权凭证”

　　中新网10月7日电 据国家数据局官微消息，近期，群众反映有不法分子以国家数据局名义发布虚假信息，谣称国家数据局颁发“个人数据资产拥有权确权凭证”，发布《关于10月15日开放个人数据资产价值变现权确权工作的通知》，联合相关单位印发《关于成立人民数据资产确权服务平台的通知》等，严重损害国家机关形象，造成恶劣社会影响。

　　经查，此类文件系伪造，相关信息均不属实，国家数据局从未发布过上述政策文件，从未颁发过相关凭证。由于该行为涉嫌伪造国家公文、印章，国家数据局将保留通过法律程序追究虚假信息发布者法律责任的权利。请有关单位、企业和广大群众提高警惕、加强甄别，谨防上当受骗。相关信息均以国家数据局官方发布渠道为准。

(责编：郝帅、杨迪)
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